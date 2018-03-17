親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日本人為何聞雪色變？ 下雪的困擾台灣人不會懂

遊港注意！聽到中國國歌 不立正罰18萬台幣、監禁3年

水保育聯盟呼籲拆除石岡壩 水利署：無替代方案不能拆

2018-03-17 12:09聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台灣水資源保育聯盟今天在全台四地發動保護行動，中部地區提出拆除石岡壩等三大訴求。...
台灣水資源保育聯盟今天在全台四地發動保護行動，中部地區提出拆除石岡壩等三大訴求。記者喻文玟／攝影
分享
台灣水資源保育聯盟今天在全台四地發動保護行動，中部地區提出拆除石岡壩、撤回「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程案」二階環評、大安溪士林壩上游劃定為「自來水水源水質水量保護區」三大呼籲。

台灣水資源保育聯盟學術委員張豐年指出，一般民眾擔心石岡壩拆除後，大台中用水會出現問題，事實上在九二一地震後，石岡潰壩，外輸涵管破裂，豐原淨水場根本取不到石岡壩之水，但大台中地區之用水並未受到影響。

張豐年表示，歷來豪大雨後縱使濁度增高，但大台中地區用水還是照樣無虞，都是台中農田水利會的善巧操作，讓白冷圳、八寶圳、食水嵙溪互連、發揮最大功能。

對於上述的說法，水利署中區水資源局澄清指出，石岡壩目前完全沒有替代方案，根據環團意見的建議，替代方案從白冷圳、八寶圳、食水嵙溪取水，根本不夠，而且這是農業用水，農民又會抗爭與農爭水。

台灣水資源保育聯盟學術委員張豐年認為，石岡壩攔截了上游的土石，無法流到下游，造成下游河床淘空，拆除石岡壩才能達到生態平衡。

水利署中區水資源局表示，石岡壩有40年歷史，九二一地震後上游的斷層帶壟起，把地面抬高，才造成大甲溪上、下游河床坡度有10公尺落差。目前在斷層處有一個閘門，颱風來時會開啟，但也會增加水流濁度。

水利署中區水資源局指出，環團提的3項建議，雙方一直在充分溝通，去年有承諾用1年時間正式評估石岡壩拆除的替代方案；至於「大安大甲溪水源聯合運用」也在調查階段，尚未進入二階段環評，如何撤回？兩者調查報告都會送環保署審查。

台灣水資源保育聯盟今天在全台四地發動保護行動，中部地區提出拆除石岡壩等三大訴求。...
台灣水資源保育聯盟今天在全台四地發動保護行動，中部地區提出拆除石岡壩等三大訴求。記者喻文玟／攝影
分享

水資源水利署環評
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

鹿港鎮長初選藍營四搶一 鎮民代表許志宏勝出

2018-03-17 12:28

眼科醫師對決環保醫師？前彰化市長陳杰挺黃尊新

2018-03-17 12:28

拔菜真過癮！ 高麗菜一顆20元搶成一團

2018-03-17 10:05

烏牛欄之役71周年 獨派憑弔追思喊建國

2018-03-17 08:12

台灣地形、花博LOGO 外埔學童種下希望之苗

2018-03-17 08:05

寒流、雨量巧妙搭配 國姓枇杷質量大幅提升

2018-03-17 08:05

校園反毒 王金平拚老命 秀人體金字塔

2018-03-16 23:40

中部搞市集…建商養地 商家賺名氣

2018-03-16 23:37

南投浪漫情人橋封閉施工 不再晃了

2018-03-16 23:36

彰化電影節 金鐘影帝感謝元帥護持

2018-03-16 23:31

台中貨櫃市集「偷跑」 罰14萬、勒令停業

2018-03-16 23:30

除了海水採礦 林佳龍簽MOU 超過15項

2018-03-16 23:24

彰縣離岸風電 簽訂9千萬合約

2018-03-16 23:19

霸氣春酒老闆砸4千萬當紅包 頭獎抱走350萬

2018-03-16 18:27

除了海水採礦 林佳龍也簽了這些MOU

2018-03-16 16:05

影／南投小學生跳繩拚競速 1秒就能跳超過4下

2018-03-16 16:04

金鐘影帝談當年如何從臨演到主角 也爆被導演整到

2018-03-16 15:58

3000萬透天厝竟是漏水屋！民眾向蔡其昌陳情

2018-03-16 14:38

彰化發展離岸風電 未來可帶進1億2千萬印花稅

2018-03-16 12:24

妮娜巧克力偏鄉送愛連6年 還辦童樂會教DIY

2018-03-16 09:20

孩子躺地上哭鬧拒上課 家長停業1年陪伴

2018-03-16 08:01

中彰投敏感區地質安全評估 將修法放寬

2018-03-16 00:17

吃喝玩樂中台灣／攤車銅板價美食 饕客聞香排隊

2018-03-15 23:49

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13
看更多

熱門文章

桃園社宅房型曝光 滿20歲月薪不到4萬7皆可申請

2018-03-16 12:35

3000萬透天厝竟是漏水屋！民眾向蔡其昌陳情

2018-03-16 14:38

霸氣春酒老闆砸4千萬當紅包 頭獎抱走350萬

2018-03-16 18:27

漁二代年收200萬 他相親20多次失敗決定臉書徵婚

2018-03-17 08:13

台南國華街再登日雜誌封面 網友評價又是兩極化

2018-03-16 17:26

竹縣首座生命禮儀館 預定年底完工

2018-03-16 13:36

春櫻花海來了！2千多株櫻花盛開在竹東

2018-03-16 20:45

除了海水採礦 林佳龍也簽了這些MOU

2018-03-16 16:05

南科到安平只要15分 台南都會北外環三期明動工

2018-03-16 14:02

桃園社會住宅 最低6000元可以租得到

2018-03-16 22:49

霧台哈尤溪季節限定太美麗 爭取比照阿塱壹總量管制

2018-03-16 18:26

捷運萬大樹林線金城機廠 地主求朱立倫「救救我們！」

2018-03-16 13:38

國民黨台南議員提名24人 今21人初選登記截止

2018-03-16 18:08

竹南頭份雙城縫合大改造 前瞻核定4億多提升生活品質

2018-03-16 20:11

金鐘影帝談當年如何從臨演到主角 也爆被導演整到

2018-03-16 15:58

限量單車走遊雲林林內 「芋見幸福」好吃又好玩

2018-03-16 12:28

民進黨嘉義縣下屆議員選舉 提名20席

2018-03-16 15:45

雲林縣首屆龍舟賽開放報名 冠軍獎金五千元

2018-03-16 13:22

校園土地公慶生 育民工家熱鬧滾滾

2018-03-16 19:26

北農案破冰？吳音寧下午進市府見陳景峻

2018-03-16 18:14

雲林縣府首辦龍舟賽 冠軍獎金加碼至5萬元

2018-03-16 20:01

新北人事處長陳昭欽調任中央 低調簡訊辭行

2018-03-16 21:01

大半寺廟非法違建 雲林縣解套有方

2018-03-16 19:59

哈尤溪秘境爆紅 擬比照阿塱壹管制

2018-03-17 00:00

淡水天元宮吉野櫻盛開 警方交通管制

2018-03-16 16:05

香甜恆春洋蔥上市了 量大價跌蔥農心淌血

2018-03-16 20:12

屏東市本月起發獎金拚生育 生愈多領愈多

2018-03-16 15:21

涂醒哲搶先體驗國民運動中心 新開等6里民享優惠

2018-03-16 14:52

淡水天元宮櫻花滿開 公所籲搭接駁車

2018-03-16 18:51

獄中學琴展天分 才知父親生前是高手

2018-03-17 01:05

新竹市議員要求監測頭前溪與自來水水質

2018-03-16 14:09

畢業不是失業！兩大學生實習表現佳提早獲錄用

2018-03-16 21:21

世界搏茶會茶席 呈現金庸武俠小說意境

2018-03-16 15:18

拔菜真過癮！ 高麗菜一顆20元搶成一團

2018-03-17 10:05

林右昌為體育季開鑼 打造大武崙森林運動公園

2018-03-17 10:24

向入侵農園獮猴宣戰 滿州鄉長：獵槍嚇擊驅離非撲殺

2018-03-16 16:45

台南關廟鳳梨上市 他從商轉農有這個堅持

2018-03-16 14:38

名嘴爆柯市府頻找吃飯 柯文哲：發言人找的

2018-03-17 11:24

烏牛欄之役71周年 獨派憑弔追思喊建國

2018-03-17 08:12

3年吃老本 夫婦耕出有機農場

2018-03-17 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top