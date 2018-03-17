水保育聯盟呼籲拆除石岡壩 水利署：無替代方案不能拆

2018-03-17 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台灣水資源保育聯盟今天在全台四地發動保護行動，中部地區提出拆除石岡壩等三大訴求。記者喻文玟／攝影 分享 facebook 台灣水資源保育聯盟今天在全台四地發動保護行動，中部地區提出拆除石岡壩、撤回「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程案」二階環評、大安溪士林壩上游劃定為「自來水水源水質水量保護區」三大呼籲。

台灣水資源保育聯盟學術委員張豐年指出，一般民眾擔心石岡壩拆除後，大台中用水會出現問題，事實上在九二一地震後，石岡潰壩，外輸涵管破裂，豐原淨水場根本取不到石岡壩之水，但大台中地區之用水並未受到影響。

張豐年表示，歷來豪大雨後縱使濁度增高，但大台中地區用水還是照樣無虞，都是台中農田水利會的善巧操作，讓白冷圳、八寶圳、食水嵙溪互連、發揮最大功能。

對於上述的說法，水利署中區水資源局澄清指出，石岡壩目前完全沒有替代方案，根據環團意見的建議，替代方案從白冷圳、八寶圳、食水嵙溪取水，根本不夠，而且這是農業用水，農民又會抗爭與農爭水。

台灣水資源保育聯盟學術委員張豐年認為，石岡壩攔截了上游的土石，無法流到下游，造成下游河床淘空，拆除石岡壩才能達到生態平衡。

水利署中區水資源局表示，石岡壩有40年歷史，九二一地震後上游的斷層帶壟起，把地面抬高，才造成大甲溪上、下游河床坡度有10公尺落差。目前在斷層處有一個閘門，颱風來時會開啟，但也會增加水流濁度。