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烏牛欄之役71周年 獨派憑弔追思喊建國

2018-03-17 08:12聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮愛蘭里是228事件最後一戰「烏牛欄之役」抗爭處，而該役昨屆滿71週年，自由台灣黨主席蔡丁貴率領支持台獨民眾赴當地烏牛欄戰役紀念碑憑弔追思，更宣示要建立台灣國，以告慰民主英靈。

228事件爆發後，台中民眾組成「二七部隊」對抗國民政府軍隊，但節節敗退而退守至南投縣埔里鎮，更在同年3月16日發生激烈的烏牛欄戰役，終因兵力懸殊宣告失敗；後為紀念該歷史，現今愛蘭橋頭尾因此設置「烏牛欄戰役紀念碑」。

昨適逢「烏牛欄之役」71週年，自由台灣黨、公投護台灣聯盟、台灣獨立建國大旗隊、自由台灣協會等團體也至烏牛欄戰役紀念碑舉辦紀念追思會，除在碑前獻花、默哀外，同時在該碑體兩側種下又名「英雄樹」的木棉樹

自由台灣黨主席蔡丁貴、烏牛欄戰役見證人牛耳藝術渡假村董事長黃炳松和支持台灣獨立建國民眾等人宣示，紀念碑兩側的木棉樹象徵「自決建國」、「自由台灣」，代表將集眾人之力建立新而獨立的台灣國，以告慰為台灣犧牲奉獻的民主烈士。

而因蔡丁貴日前在台北召開記者會時被統派人士噴生髮劑，又傳昨天的紀念追思活動恐有人鬧場，當地警方加派人手嚴陣以待，所幸直至儀式結束均無異常；唯現場有支持民眾疑因天氣炎熱中暑暈倒，緊急送醫後並無大礙。

228事件烏牛欄戰役71週年，自由台灣黨主席蔡丁貴（左）昨在該役紀念碑旁種下木棉...
228事件烏牛欄戰役71週年，自由台灣黨主席蔡丁貴（左）昨在該役紀念碑旁種下木棉樹。 記者賴香珊／攝影
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228事件烏牛欄戰役昨辦71週年追思，現場有支持民眾疑因太熱中暑暈倒，送醫後無礙...
228事件烏牛欄戰役昨辦71週年追思，現場有支持民眾疑因太熱中暑暈倒，送醫後無礙。 記者賴香珊／攝影
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自由台灣黨主席蔡丁貴（中）昨率眾赴烏牛欄戰役紀念碑憑弔追思，且宣示要建立台灣國。...
自由台灣黨主席蔡丁貴（中）昨率眾赴烏牛欄戰役紀念碑憑弔追思，且宣示要建立台灣國。 記者賴香珊／攝影
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昨適逢烏牛欄之役71週年，自由台灣黨、公投護台灣聯盟等團體前往該役紀念碑憑弔追思...
昨適逢烏牛欄之役71週年，自由台灣黨、公投護台灣聯盟等團體前往該役紀念碑憑弔追思。 記者賴香珊／攝影
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昨適逢烏牛欄之役71週年，自由台灣黨、公投護台灣聯盟等團體前往該役紀念碑憑弔追思...
昨適逢烏牛欄之役71週年，自由台灣黨、公投護台灣聯盟等團體前往該役紀念碑憑弔追思。 記者賴香珊／攝影
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蔡丁貴埔里木棉樹
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