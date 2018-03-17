烏牛欄之役71周年 獨派憑弔追思喊建國

2018-03-17 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮愛蘭里是228事件最後一戰「烏牛欄之役」抗爭處，而該役昨屆滿71週年，自由台灣黨主席蔡丁貴率領支持台獨民眾赴當地烏牛欄戰役紀念碑憑弔追思，更宣示要建立台灣國，以告慰民主英靈。

228事件爆發後，台中民眾組成「二七部隊」對抗國民政府軍隊，但節節敗退而退守至南投縣埔里鎮，更在同年3月16日發生激烈的烏牛欄戰役，終因兵力懸殊宣告失敗；後為紀念該歷史，現今愛蘭橋頭尾因此設置「烏牛欄戰役紀念碑」。

昨適逢「烏牛欄之役」71週年，自由台灣黨、公投護台灣聯盟、台灣獨立建國大旗隊、自由台灣協會等團體也至烏牛欄戰役紀念碑舉辦紀念追思會，除在碑前獻花、默哀外，同時在該碑體兩側種下又名「英雄樹」的木棉樹。

自由台灣黨主席蔡丁貴、烏牛欄戰役見證人牛耳藝術渡假村董事長黃炳松和支持台灣獨立建國民眾等人宣示，紀念碑兩側的木棉樹象徵「自決建國」、「自由台灣」，代表將集眾人之力建立新而獨立的台灣國，以告慰為台灣犧牲奉獻的民主烈士。