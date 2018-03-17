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寒流、雨量巧妙搭配 國姓枇杷質量大幅提升

2018-03-17 08:05聯合報 記者賴香珊╱即時報導

國姓鄉是國內枇杷第二大產區，而今年因氣候剛剛好，整體質量可望大幅提升。 記者賴香...
國姓鄉是國內枇杷第二大產區，而今年因氣候剛剛好，整體質量可望大幅提升。 記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉枇杷是國內重要產地，產量僅次台中太平區，而今年因寒流、雨量巧妙搭配，整體氣候平順，不僅整體品質提升，產況預計將大幅增加，消費者有機會便宜吃到質量兼備的優質批杷。

國姓鄉長丘埔生說，國姓因地理環境優勢，氣候、土質等極適合枇杷生長，當地種植枇杷有一甲子歷史，全鄉栽種面積至今已達117公頃，是全國第二大產區，更因選種果皮易剝、肉厚籽小且柔軟多汁的「茂木」品種，而廣受消費者青睞。

而每年3至5月是枇杷產期，當地公所昨辦理評鑑賽，公所指出，今年雖有超強寒流，但因枇杷喜涼爽低溫，加上幾波降雨剛好補水，從去年11月開花期至今年結果期，整體氣候平順，每甲收成上看7000至萬斤，產況可望大幅提升。

昨則由台中區農業改良場、中興大學園藝系、中興大學驗證中心等各專家學者組成評審團隊針對國姓枇杷進行評比，台中農改場助理研究員吳庭嘉說，今年枇杷因氣候條件佳，整體品質不錯，形如水滴、黃裡透橘、絨毛完整，風味也很足。

國姓公所則表示，因枇杷產期與鹿茸採收期相同，因此今年將鹿神祭和枇杷評鑑頒獎典禮結合，今同步在南港村水鹿大街辦理，除鹿神遶境祭儀外，也有枇杷、咖啡和鹿茸等農特產展售，消費滿200元還能扭蛋抽獎，有機會獲得生鮮鹿茸。

國姓鄉是國內枇杷第二大產區，當地公所昨辦理評鑑賽，今則將在水鹿大街進行頒獎和展售...
國姓鄉是國內枇杷第二大產區，當地公所昨辦理評鑑賽，今則將在水鹿大街進行頒獎和展售。 記者賴香珊／攝影
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國姓鄉是國內枇杷第二大產區，當地公所昨辦理評鑑賽，今則將在水鹿大街進行頒獎和展售...
國姓鄉是國內枇杷第二大產區，當地公所昨辦理評鑑賽，今則將在水鹿大街進行頒獎和展售。 記者賴香珊／攝影
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