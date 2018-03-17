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台灣地形、花博LOGO 外埔學童種下希望之苗

2018-03-17 08:05聯合報 記者黑中亮╱即時報導

馬鳴國小學童開心參加插秧體驗，從中體驗到家鄉土地的農事經驗。圖／中市農業局提供
馬鳴國小學童開心參加插秧體驗，從中體驗到家鄉土地的農事經驗。圖／中市農業局提供
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一項「農業傳承－彩繪稻田插秧體驗」活動，昨在台中市農業局技正黃春滿帶領下，與外埔區馬鳴國小25位學童，一同捲起褲管下田，大家彎下腰、面朝土、背向天體驗傳統插秧，並且種下象徵石虎及2018台中世界花博LOGO的希望之苗。

為宣傳將到來的台中世界花卉博覽會，台中市農業局選定外埔區永豐里六分路旁農田，以台灣地形作為設計基底搭配花博LOGO及吉祥物「虎爸、虎媽」圖樣，邀請學童一同插秧，為稻田增添豐富面貌外，也營造農村新景觀。

參加插秧體驗的馬鳴國小學童們表示，很開心能參加這次花博的彩繪稻田插秧活動，從中體驗到家鄉土地及農事工作的經驗，也感同深受農民在烈日工作下的辛勞，收穫滿滿。

黃春滿表示，這次稻田面積約1.1公頃，預計5月上旬，便可以見到2018花博吉祥物中的虎爸、虎媽稻田彩繪圖樣，而最佳觀賞期自5月份上旬至6月下旬，邀請民眾到外埔遊玩欣賞外，也盼吸引更多人到台中參觀世界花卉博覽會。

農業局指出，台中世界花博共有三個園區，分別位於后里、豐原及外埔，各園區均具有不同特色，后里的森林園區具有生態、森林，馬場園區有百年馬場的風光樣貌，豐原葫蘆墩園區的水岸花都，外埔園區則展現台中園藝與農業豐富的成果與創新技術，展期從今年11月3日至明年4月24日。

馬鳴國小學童開心參加插秧體驗，從中體驗到家鄉土地的農事經驗。圖／中市農業局提供
馬鳴國小學童開心參加插秧體驗，從中體驗到家鄉土地的農事經驗。圖／中市農業局提供
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