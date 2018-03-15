草率檢討？台中國民黨團連署開臨時會 要林佳龍面對

2018-03-15 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市長林佳龍與德商(Hoffmann Financial Consulting) 簽署備忘錄遭踢爆，號稱投資額1100億但對方卻是1人公司，國民黨市議會黨團今天發起連署，送議會建請議長林士昌召開臨時會，有21位藍營議員連署，己達連署門檻。

市議會國民黨團書記長李中說，依照地方制度法規定超過1/3議員連署，可建請議長召開臨時會，黨團強烈要求市長林佳龍親自出席議會作專案報告，針對台中市聲譽受損及相關行政缺失負起政治責任！黨團議員痛批林佳龍不應以「檢討改善」了事，此案諸多盲點應站出來明白交代、清楚釋疑，他強調希望盡速開會。

市府指出，國民黨團針對海水採礦投資案提出質疑，現階段僅市府協助初期洽詢，對方尚未確定來台，若確定後也須審查資金審查、環評、土地取得等中央實質程序。市府對此案資訊確實掌握不夠完整，市長林佳龍已要求檢討並建立更完整SOP，也請對方儘速提供進一步資料，後續行政協助會建立在對方資料完整性上。至於備忘錄資料，已抄錄重要內容回覆議員，並非刻意隠匿不提供。

市府表示，對於有意來台中投資的對象，市府持續以開放、積極協助的態度接洽。對於本案德國霍夫曼諮詢公司的背景及技術，市府第一時間確實掌握不夠完整，林市長已要求檢討並建立本市更完整的投資行政協助SOP。