當選宗親世界總會長 許坤仲：菲前總統也是許氏之後

2018-03-14 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



國雄建設董事長許坤仲最近當選「台灣許姓宗親會暨世界理事長聯誼總會」首任總會長，對於身為世界許姓宗親的領導者，他表示未來要為促進宗親和諧、互助以及團結而努力。

許坤仲從事建築事業頗有成績，很早就在全台以及七期重劃區推案，甚至腳步也跨足對岸，是台中市的知名建商。

他說，因為擔任過台灣許姓宗親會的會長，和世界各地的宗親有所接觸，才知道許氏後代在世界上源遠流長，除了人數有上億人，包括菲律賓前總統艾奎諾三世和一名泰國總理都是許氏之後，他們的祖宗都是中國人。

其中艾奎諾三世之母、亞洲首位女總統艾奎諾夫人（CorazonAquino）的曾祖父許尚志，就來自距離廈門15公里的鴻漸村，而艾奎諾夫人曾經返郷尋根，艾奎諾三世也在當選後循著母親的足跡赴廈門尋根，除了看了母親種的1棵樹，也在受訪時引用菲律賓俗語說：「忘却過去的人没有未來」表示人應該飲水思源。