親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

雙北1280元吃到飽月票 作家怒批：柯文哲墮落了！

當選宗親世界總會長 許坤仲：菲前總統也是許氏之後

2018-03-14 18:16聯合報 記者黃寅╱即時報導

國雄建設董事長許坤仲最近當選「台灣許姓宗親會暨世界理事長聯誼總會」首任總會長，對於身為世界許姓宗親的領導者，他表示未來要為促進宗親和諧、互助以及團結而努力。

許坤仲從事建築事業頗有成績，很早就在全台以及七期重劃區推案，甚至腳步也跨足對岸，是台中市的知名建商。

他說，因為擔任過台灣許姓宗親會的會長，和世界各地的宗親有所接觸，才知道許氏後代在世界上源遠流長，除了人數有上億人，包括菲律賓前總統艾奎諾三世和一名泰國總理都是許氏之後，他們的祖宗都是中國人。

其中艾奎諾三世之母、亞洲首位女總統艾奎諾夫人（CorazonAquino）的曾祖父許尚志，就來自距離廈門15公里的鴻漸村，而艾奎諾夫人曾經返郷尋根，艾奎諾三世也在當選後循著母親的足跡赴廈門尋根，除了看了母親種的1棵樹，也在受訪時引用菲律賓俗語說：「忘却過去的人没有未來」表示人應該飲水思源。

許坤仲說，各地許姓宗親會都有理事長，也是當地的菁英，因此他發起全世界各地30多位理事長成立聯誼總會，希望藉著理事長間的聯誼，以及各理事長的影響力，促進各地宗親間的和諧、團結，並為宗親和世界上更多人的幸福，大家一起攜手努力。

國雄建設董事長許坤仲當選首任許姓宗親世界理事長聯誼總會總會長，表示要為促進宗親和...
國雄建設董事長許坤仲當選首任許姓宗親世界理事長聯誼總會總會長，表示要為促進宗親和諧、互助而努力。記者黃寅／攝影
分享
國雄建設董事長許坤仲當選首任許姓宗親世界理事長聯誼總會總會長，表示要為促進宗親和...
國雄建設董事長許坤仲當選首任許姓宗親世界理事長聯誼總會總會長，表示要為促進宗親和諧、互助而努力。記者黃寅／攝影
分享

艾奎諾聯誼菲律賓

相關新聞

推廣太平枇杷 主持人清涼裝意外成焦點

2018-03-14 14:06

影／與一人公司簽MOU 林佳龍認錯：感謝媒體查證

2018-03-14 13:45

與一人公司簽MOU林佳龍認疏失 李天柒：台灣又沒有損失

2018-03-14 09:59

海水採礦投資案 林佳龍：應該檢討改進

2018-03-14 03:08

仁愛鄉獵人魂 7到70歲都神射

2018-03-14 00:31

垃圾場變花園 后里好「棒棒」

2018-03-14 00:31

緩衝不足？磨石子溜滑梯遭抗議

2018-03-14 00:31

成立亞洲人才協會 林麗蟬推「新」力量

2018-03-14 00:29

陸配偏鄉教畫 義賣助藝術扎根

2018-03-14 00:29

副署長退休學放下 吳約西開店端盤子

2018-03-14 00:29

景觀吊橋退燒 南投不再建

2018-03-14 00:28

海水採礦案 外界質疑被騙 中市府嚴審

2018-03-14 00:28

台鐵台中增5車站 10月底啟用

2018-03-14 00:17

「海水採礦」遭質疑 林佳龍：掌握不夠充分

2018-03-13 23:25

影／淑華帶路！爆漿起司小籠包 好吃到害她沒形象

2018-03-13 20:48

紅極一時的南投縣景觀吊橋退燒了 林明溱：另覓新賣點

2018-03-13 19:49

八卦山區又被偷倒廢棄物 農民生氣了

2018-03-13 19:36

模範水利副署長吳約西 退休開烘焙坊學習放下光環

2018-03-13 19:05

海水採礦投資案遭質疑 中市經發局長：霍夫曼非1人公司

2018-03-13 18:26

南投原鄉吹「神射風」 竟讓原住民迷到自主禁酒

2018-03-13 16:57

台鐵台中新增5車站 預計10月底啟用

2018-03-13 16:25

玩磨石子滑梯燙屁屁 台中西屯居民為孩子請命

2018-03-13 14:48

千億投資 黃健豪質疑台中市府合作的是空殼洗錢公司？

2018-03-13 14:39

霍夫曼投千億海水採礦 台中議員提醒：不要變成騙局

2018-03-13 14:39

江啟臣要求交代霍夫曼投資MOU 中市府：謹慎查證辦理

2018-03-13 14:05

台中市長送神犬罐頭 搜救犬20秒吃完

2018-03-13 09:45

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13
看更多

熱門文章

與一人公司簽MOU林佳龍認疏失 李天柒：台灣又沒有損失

2018-03-14 09:59

影／淑華帶路！爆漿起司小籠包 好吃到害她沒形象

2018-03-13 20:48

遠雄大巨蛋可望復工？柯P：我想做一個ending

2018-03-13 19:53

「海水採礦」遭質疑 林佳龍：掌握不夠充分

2018-03-13 23:25

推廣太平枇杷 主持人清涼裝意外成焦點

2018-03-14 14:06

今春最浪漫 西螺大橋花海綻放到清明

2018-03-14 12:03

漂洋過海只為與你相遇 大陸媳婦偏鄉教畫藝術紮根

2018-03-13 22:50

紅極一時的南投縣景觀吊橋退燒了 林明溱：另覓新賣點

2018-03-13 19:49

國民黨嘉義市議員提名 西區4席、東區5席

2018-03-13 22:33

蔡壁如、吳音寧聯手鬥陳景峻？ 柯文哲「齁」一聲開始笑

2018-03-14 10:28

影／與一人公司簽MOU 林佳龍認錯：感謝媒體查證

2018-03-14 13:45

低碳遊宜蘭綠博有好康 搭大眾運輸來門票全免

2018-03-14 08:10

海水採礦案 外界質疑被騙 中市府嚴審

2018-03-14 00:28

眷村女里長問周錫瑋「為何要上電視罵人?」

2018-03-14 17:32

世界最美花道 白河林初埤木棉花道花滿開

2018-03-14 10:33

反對重陽敬老金？柯文哲：從郭台銘到遊民都領一樣多

2018-03-13 20:43

機捷車廂搶購衛生紙廣告 民代猛批不當

2018-03-13 21:39

新竹九芎湖種愛玉 力拚下一個觀光亮點

2018-03-14 07:23

雙北推吃到飽定期票 基隆：比照辦理有困難

2018-03-14 10:16

搶救花蓮觀光 交通部允諾補助加碼「限時不限量」

2018-03-14 12:55

陸客減 陳菊：政府從沒放棄過觀光和兩岸間持續溝通

2018-03-13 22:15

重陽敬老金是白癡政策？ 柯P：香灰也吃5千年了

2018-03-13 19:51

大巨蛋封頂 北市府：防災維護非復工

2018-03-14 00:11

大彎北段將就地合法？ 柯P：歷史共業要解決

2018-03-13 20:08

「賀吉與慕尼」壁畫 成全台打卡熱點

2018-03-13 23:43

三重河堤草坡變成滑草道 草皮死光光

2018-03-14 09:38

慈湖陵寢決管制開放 屋外先開放、屋內尊重蔣家

2018-03-13 20:37

7度流標 淡江大橋「終於有人投標」

2018-03-13 22:56

海水採礦投資案 林佳龍：應該檢討改進

2018-03-14 03:08

大巨蛋停工變動工？ 柯P：我想把事件做個結束

2018-03-13 19:54

六福撤資小北商圈開發？南市府：南山人壽持續進行

2018-03-14 12:23

檢舉專用的電話亭太美麗了 成婚攝人氣景點

2018-03-13 20:49

三月瘋媽祖 松山慈祐宮8千香客擠爆彰化南瑤宮

2018-03-14 10:41

士北科學園區變花海？ 王鴻薇怒：柯P撒花掩蓋施政無能

2018-03-14 13:48

大巨蛋拉鋸戰 恐不能辦演唱會

2018-03-14 00:31

新竹後站、大溪塗鴉牆 民眾愛拍照

2018-03-13 23:23

垃圾場變花園 后里好「棒棒」

2018-03-14 00:31

台鐵台中增5車站 10月底啟用

2018-03-14 00:17

「一人公司」投資案 林佳龍：熟人引薦才沒作足SOP

2018-03-14 14:18

副署長退休學放下 吳約西開店端盤子

2018-03-14 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top