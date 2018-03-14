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海水採礦投資案 林佳龍：應該檢討改進

2018-03-14 03:08中央社 台中13日電

對於台中市政府與德國霍夫曼諮詢公司簽署海水採礦合作備忘錄一事，台中市長林佳龍今晚在臉書指出，市府確實掌握資訊不夠充分，應該檢討改進，感謝媒體及各界提出疑慮。

林佳龍於6日代表市府與霍夫曼諮詢公司總裁哈利．霍夫曼簽訂「海水採礦聯合開發投資案」的合作備忘錄（MOU），今天有媒體披露霍夫曼公司是「一人公司」，公司的背景與可行性引起外界關注及疑慮。

針對外界的疑慮，林佳龍晚間在臉書上首先感謝媒體及各界提出疑慮跟提醒，他也認為市府有責任好好說明。他最後並謝謝大家指正，還表示「我們會繼續努力。」

林佳龍表示，市府抱持開放的態度，歡迎任何來台中、台灣交流、投資的國家、城市、公司或個人，也釋出最大的善意。MOU雖然不是具有高度法律約束力的契約，卻是雙方善意的確立與合作的開端。

林佳龍指出，簽署MOU代表市府願意作為洽詢平台，協助對方在前期作業時的踩線、場勘等事務，也幫助對方了解台灣的作業規章，如果確定在台投資，後續就必須讓經濟部針對公司營業項目、資金來源、投資標的進行審查；即使確定投資台灣的地點，也還有環評及地方政府審查等多重把關程序。

林佳龍說，這次在簽署MOU及舉行記者會後，針對這家公司的背景及技術，外界有很多疑慮，現在看來，市府團隊確實掌握不夠充分，應該檢討改進。而未來類似的合作，市府團隊應該要求投資公司提供更具體的潛在投資人意向及相關資料。

林佳龍強調，接下來，市府也會跟經濟部在相關投資審查過程中，一起釐清，嚴格把關，這是市府應盡的責任，也是一個讓招商投資機制更進步的機會。

林佳龍德國環評

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