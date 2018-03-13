「海水採礦」遭質疑 林佳龍：掌握不夠充分

2018-03-13 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市長林佳龍上周與德商霍夫曼諮詢公司簽署MOU，將在台中港投資千億進行海水採礦，相關技術成熟度引起討論；林佳龍今晚11點透過臉書表示，市府團隊掌握不夠充分，應該檢討改進，未來類似的合作，應要求提供更具體的潛在投資人等相關資料。

林佳龍在臉書上說，一周前，台中市政府和德國霍夫曼諮詢公司簽署MOU合作備忘錄，準備協助該公司在台中港區的海洋採礦投資，有媒體及各界提出疑慮跟提醒，他表示感謝，也認為市府有責任好好說明。

林佳龍說，對於台中市政府而言，任何來台中、台灣交流、投資的國家、城市、公司或個人，我們都抱持開放的態度，也釋出最大的善意。MOU雖然不是具有高度法律約束力的契約，卻是雙方善意的確立與合作的開端。

他強調，簽署MOU代表市府願意作為洽詢平台，協助對方在前期作業時的踩線、場勘等事務，也幫助對方了解台灣的作業規章，如果確定在台投資，後續就必須讓經濟部針對公司營業項目、資金來源、投資標的進行審查；即使確定投資台灣的地點，也還有環評及地方政府審查等多重把關程序。

林認為，此次在簽署MOU及舉行記者會後，針對該公司的背景及技術，外界有很多疑慮，現在看來，市府團隊確實掌握不夠充分，應該檢討改進；未來類似的合作，市府團隊應該要求投資公司提供更具體的潛在投資人意向及相關資料。