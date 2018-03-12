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闢寵物樹葬區 中市投縣不同調

2018-03-12 23:46聯合報 記者洪敬浤張家樂／台中報導

寵物過世火化後，飼主可選擇植葬安置。 圖／聯合報系資料照片
寵物過世火化後，飼主可選擇植葬安置。 圖／聯合報系資料照片
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「毛小孩」的身後事愈來愈被主人重視，台中市規畫設寵物樹葬專區，地點在神岡崇璞園樹葬植存區，寵物死亡火化後骨灰可埋入地底，讓飼主永恆追思。

南投草屯鎮原計畫在21公頃的嘉老山示範公墓設「寵物骨灰樹葬區」，但法令規定公墓只能葬人，目前該案「卡住」無進度。

有些人對人與寵物死後埋葬在同區域無法接受；台中市府強調，寵物樹葬區與公墓、納骨塔、植存區分開，會規畫明顯的道路或步道區隔，不會混在一起。

毛小孩被當成家庭一分子，寵物身後事也受到關注；台中市在神岡區規劃寵物樹葬專區，提...
毛小孩被當成家庭一分子，寵物身後事也受到關注；台中市在神岡區規劃寵物樹葬專區，提供飼主永恆追思。 圖／台中市動保處提供
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台中去年制定寵物屍體與寵物生命紀念業管理自治條例，規定寵物死亡後屍體得火化處理，不能隨意棄置；違者依法可開罰3千到1萬5千元，今年12月實施。

坊間已有不少寵物生命禮儀業提供火化服務，收費依體重計算，團體火化約2千到4千元不等，超過25公斤以上的大型寵物收費更高；個體火化至少5千元起跳，若要保存骨灰追思，租2年塔位從1萬到6萬元不等。

台中市動保處也有委外處理寵物火化服務，15公斤以下收費500元，15到30公斤收費1千元，超過30公斤收費1500元；動保處長林儒良說，市府委託給新北市合法業者，將寵物屍體集體火化，灑葬在植存區。

市府在神岡崇璞園規畫寵物樹葬專區，面積約500到600平方公尺，全採植物葬，骨灰埋在草皮、樹下或花叢，不立墓碑也不設名牌，打造公園環境供飼主追思。

南投草屯鎮在嘉老山示範公墓區域內規畫「寵物骨灰樹葬區」，雖已完成管理自治條例，但縣府審查認為違反「殯葬管理條例」，仍卡在農委會研議法規。

彰化縣埔心鄉早有寵物墓園，寵物樹葬與人的費用一樣都是6千元，公墓以水利溝將人與寵物區域分開。

中市農業局長王俊雄說，寵物樹葬專區仍在規畫中，中央對寵物能否埋在殯葬專區有待研議，台中先試辦，但會區隔開。

寵物樹葬

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