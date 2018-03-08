彰化縣哪一鄉鎮市人最愛看書？答案：員林市

2018-03-08 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



員林市是彰化縣最愛閱讀的城市！根據教育部國家圖書館過去3年的統計，平均每名市民每年向市立圖書館借書5.7本，不但是全縣第一，更獲得全國300多家公共資訊圖書館評鑑第三名。市長張錦昆今天說，推廣閱讀風氣還有進步的空間，他會把握最後一年的任期再努力。

第一名是苗栗縣南灣鄉，平均每名鄉民每年借書17本，第二名是新竹縣寶山鄉，平均每名鄉民每年借書7本。員林市立圖書館館長陳秀慧說，南灣鄉民6700多名、寶山鄉1萬4千多名，員林市民有12萬4千多名，能獲得第三名很不簡單，很高興這幾年市公所推廣親子共讀的閱讀運動終見成果，也獲得肯定。

本月2日，張錦昆和陳秀慧到教育部接受國家圖書館館長曾淑賢頒獎表揚。張錦昆說，這項得來不易的肯定屬於員林市民，他上任後積極推廣親子共讀的閱讀風氣，也每年定期舉辦好書交換活動，員林人愛閱讀，是書香城市當之無愧。

陳秀慧說，圖書館每年購書經費原本都是80萬元，張錦昆上任後增為150萬元，目前藏書共12萬9688冊，員林市人口二月底統計是12萬4562名，平均每人擁有1本藏書，已達到預期的目標，將來會持續增購圖書，豐富圖書館。