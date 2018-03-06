鹿港鎮不只有摸乳巷 還有脫褲庄

2018-03-06 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣鹿港鎮是個古色古香的文化小鎮，但鹿港不只摸乳巷有名，還有脫褲庄、屎巷，看似不雅，卻是早期農村社會的印記，鹿港鎮公所委託鹿港文教基金會董事長王康壽老師編寫「穿梭古今 鹿港巷弄」一書，讓大家一窺鹿港巷弄之美及風俗趣聞。

鹿港鎮長黃振彥與王康壽今天在鹿港鎮史館舉行新書發表會，黃振彥表示，鹿港自清朝創下貿易繁華的一頁，在城鎮發展的過程中，有些古巷道因都市開發或地籍變更，被拆除或更名，甚至把具有歷史意義的巷道給遺忘了，因此鹿港鎮公所特別邀請王康壽老師的團隊將多年收集的資料，整編成冊，記錄了鹿港的文化歷史。

王康壽說，鹿港有很多有趣的街道名，除了大家熟知的摸乳巷，還有屎巷，王康壽說，因為早期一般民宅內沒有廁所，有一條巷子內有多間公廁，被叫做屎巷，大家要上廁所都會去屎巷。

還有一個村庄叫脫褲庄，因當時居民要入庄都得過溪，早期沒錢建橋，大家得徒步越溪而過，因怕褲子溼了，要過溪前都會先脫褲子，過了溪再把褲子穿起來，這個庄就被叫做脫褲庄。