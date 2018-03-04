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彰化今空氣品質差 可能持續到明天

2018-03-04 18:31聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣今天空氣品質不良，二林、線西等地空氣品質指標AQI上午甚至都超過150，達到紅色警戒狀態，彰化環保局長江培根表示，這應是空氣汙染加上今天低風速、逆温層影響，空氣污染物擴散不良，細懸浮微粒濃度偏高，呼籲民眾減少外出，並以口罩加強防護，預計空氣品質差會持續到明天。

彰化環保局局長江培根表示，今天彰化縣二林測站風向為西南風，受到南方污染源嚴重影響，上午空氣品質指標AQI甚至超過150，線西測站則因西北風，明顯收到北邊污染源影響，AQI也近150，均達空氣品質不良紅色警戒，到了下午才略改善，降到AQI130多到120多，不過仍列入對敏感族群不健康的橘色警戒。

今天不少民眾都覺得空氣有點霧霧的，眼睛和鼻子都不太舒服，環保局除了請沿海工業區的工廠降載減排，並加強對可能揚塵與異常排放進行稽查。

江培根說，今天因有風場小型渦流造成台中及彰化沿海地區汙染累積滯留，在季節交替時期，彰化地區易受到區位地形、氣流等因素，汚染物擴散不良累積，空氣品質不良情況會很明顯，彰化縣境內已無大型汙染源，以用煤量而言彰化縣僅為不到台中市、雲林縣的三十五分之一，因此需要區域性的空氣汙染治理才能有效降低危害。

「中央應盡速修法來解決中部空氣汙染問題」江培根說，彰化縣環保局已協請台中市及雲林縣環保局，針對轄內中火降載、六輕降低運轉予以管制，也應啟動緊急應變機制，包括通報測站周邊重大污染源加強空氣污染防制，彰化縣也會加派稽查員加強取締露天燃燒及高汙染車輛（烏賊車）。

彰化市今天下午空氣品質還是對敏感族群不健康的橘色警戒，不少民眾都覺得空氣有點霧霧...
彰化市今天下午空氣品質還是對敏感族群不健康的橘色警戒，不少民眾都覺得空氣有點霧霧的，眼睛和鼻子都不舒服，。圖／翻攝自環保署空氣品質監測網
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彰化縣今天空氣品質不良，二林、線西等地空氣品質指標AQI上午甚至都達到紅色警戒狀...
彰化縣今天空氣品質不良，二林、線西等地空氣品質指標AQI上午甚至都達到紅色警戒狀態，下午才略降為橘色警戒，二林測站風向為西南風，受到南方污染源嚴重影響。圖／翻攝自環保署空氣品質監測網
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彰化縣今天空氣品質不良，二林、線西等地空氣品質指標AQI上午甚至都達到紅色警戒狀...
彰化縣今天空氣品質不良，二林、線西等地空氣品質指標AQI上午甚至都達到紅色警戒狀態，下午才略降為橘色警戒，線西測站則因西北風，明顯收到北邊污染源影響。圖／翻攝自環保署空氣品質監測網
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彰化縣今天空氣品質不良，二林、線西等地空氣品質指標AQI上午甚至都達到紅色警戒狀...
彰化縣今天空氣品質不良，二林、線西等地空氣品質指標AQI上午甚至都達到紅色警戒狀態，到了下午才略改善，降到對敏感族群不健康的橘色警戒。圖／翻攝自環保署空氣品質監測網
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