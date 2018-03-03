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林佳龍三度南下挺陳亭妃 不捨她受不公平批評

2018-03-03 18:17聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

民進黨台南市長初選最後倒數，參選人立委陳亭妃下午在永康舉行溪南大型造勢活動，台中市長林佳龍三度南下力挺，他說，陳亭妃是在艱困環境中可以堅守台灣價值的堅強女性，和總統蔡英文和高雄市長陳菊一樣，兩人情同兄妹，看到她在這次初選受到不公平的批評，相當不捨。

陳亭妃在台上與林佳龍擁抱，委屈提到自己一路上飽受抺黑，但也砲轟對手陣營不將「主任的事」解釋清楚，恐讓整個黨陪葬。

陳亭妃強調，7歲拿麥克風走街頭為父親助選，當初向父親表明要走政治這條路，參選就是使命感的堅持，23歲就擔任議員，深怕擋到別人的政治前途，因此自我要求很高，別人用放大鏡檢視自己就用更大的放大鏡自我期許，沒想到每次要更上層樓卻屢遭抹黑、打擊，但都勇敢挺了過來。

陳亭妃自豪地說，從政20年來，繳出了正派、清廉的成績單，初選以來，都沒有批評對手，但別的陣營卻在政論節目罵她，很不公平；她也批評有人自己不說清楚「自己主任的事」，還將中央高層拉下來，恐讓整個黨賠進去。

陳亭妃永康區舉辦大型造勢活動，溪南各區後援會長及多名市議員相挺，因天氣炎熱，支持者在大太陽下很辛苦，但現場氣氛熱絡，有立委高志鵬、台中市長林佳龍率中市市議員來相挺。陳亭妃以悲情訴求自己飽受攻訐的委屈，懇請鄉親力挺，繼續陪她走下去。

台中市長林佳龍（右）三度南下為陳亭妃站台。記者吳淑玲／攝影
台中市長林佳龍（右）三度南下為陳亭妃站台。記者吳淑玲／攝影
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陳亭妃林佳龍民進黨
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