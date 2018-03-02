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建置高中學習歷程檔案 基層學校要求：增加行政編制

2018-03-02 17:29聯合報 記者喻文玟╱即時報導

12年國教108課綱明年上路，因應111年升大學考招新制，教育部推動建置「高中學習歷程檔案」，未來學生要隨時上傳課程資料、競賽成績。國教署今天在中區舉辦說明會，基層高中聽完一場串簡報，最怕系統當機，也希望增加行政編制，否則根本做不完。

升大學111年將有重大變革，採計考科從現行5科降至「5科選4科」，第二階段申請入學採計「高中學習歷程檔案（P）」，學生從高一開始，就要詳細記錄基本資料、修課內容、多元表現。

基層高中的校長、教務主任都認為，這項變革讓學生平時每個表現變得更重要，面對這麼繁複的流程，人力相當吃緊，若以現在行政編制，做不完；也有校長擔心，民意高漲的時代，各種比賽成績公佈時間不一樣，若已截止上傳，還能補嗎？家長會不會隨時可要求更改資料？

基隆高中校長張智惟呼籲，高中現在只有「註冊組」1人包辦學生入學、成績、考試各種資料，未來入學方式和管道更多元，教育部應增加高中的行政編制，例如增設「考招組」，有專人處理學生的檔案，以目前「註冊組」1名組長人力，根本負擔不起龐大資料，業務增加讓行政工作沒人想做。

台中市忠明高中教務主任陳建銘也認為，各校找註冊組長已沒人要當，處理個資責任重大，專職才有誘因，否則會變成踢皮球工作，行政專職化很重要，涉及學生成績的資料，不能馬虎。

擔任「高中學習歷程檔案」中區前導學校的興大附農校長蔡孟峰說，若老師要協助行政可減少授課鐘點，無法減課以超鐘點計算，彈性處理；但基層認為減鐘點仍沒誘因。

也有高中都憂心，全國學生的個資這麼龐大，萬一系統當機很麻煩，也有疑慮「製作這麼完整的檔案，每名學生資料『格式化』，大學端真的想看嗎？」

國教署表示，「高中學習歷程檔案」由暨南大學建置，現在已全方面進行測試，高三學生要申請入學，可根據大學要求，自主勾選備審資料，這樣記錄反而完整，不會到高三才突然開始準備。

因應108課綱、111考招新制，國教署推動建置「高中學生學習歷程檔案」辦中區說明...
因應108課綱、111考招新制，國教署推動建置「高中學生學習歷程檔案」辦中區說明會，未來時時都要上傳學生資料，高中端呼籲行政增設「考招組」。記者喻文玟／攝影
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因應108課綱、111考招新制，國教署推動建置「高中學生學習歷程檔案」辦中區說明...
因應108課綱、111考招新制，國教署推動建置「高中學生學習歷程檔案」辦中區說明會，未來時時都要上傳學生資料，高中端呼籲行政增設「考招組」。記者喻文玟／攝影
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教育部108課綱
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