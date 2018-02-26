逆子黃呈豐返鄉 守住70年製鼓技藝

2018-02-26 14:53 中央社 台北26日電



位於彰化縣西、屹立近70年的永安製鼓工藝社，至今仍堅持傳統的手工製鼓工法。當家的黃呈豐，年少曾叛逆輕狂，抗拒家業的傳承，如今一肩擔下，動人故事都呈現在「匠人魂」影片。

中華文化總會去年起推出「匠人魂」系列影片，先後發表「北港哨角篇」、「佳樂水衝浪篇」、「國慶街舞篇」、「大稻埕旗袍篇」、「電影擬音篇」、「後龍石滬篇」6支影片，紀錄、串聯了台灣各地不同領域的匠人精神。今天上午，文總推出第7支影片「製鼓的人」，以永安製鼓的黃呈豐為主角。

永安製鼓素以製作陣頭鼓與廟鼓聞名，最早由黃呈豐的父祖輩從福州師傅學得工藝，傳承至今近70年，堅持以手工削皮、繃鼓，以赤腳蹂踩鬆皮，曾經一鼓難求，90年代卻開始不敵中國低價打壓傾銷，經營得很辛苦。

儘管從小耳濡目染，過去的黃呈豐卻很抗拒與製鼓扯上關係，因為從小充溢身旁的牛皮腥味、極度消耗體力的製作過程等，讓他決心離家在外求職，也因此多次與家裡人有爭執。

直到父親生病倒下、哥哥去世，而親友們先後淡出家族製鼓的行列，受到家庭情感的召喚，黃呈豐才毅然決定返鄉，一肩扛起傳承「永安製鼓工藝社」這塊70載老字號招牌的使命。

黃呈豐表示，雖然有低價鼓搶市的影響，但客戶們也漸漸發現廉價的進口鼓品質差、不耐用，台灣手工鼓的耐用、質感與客製化服務，讓買客逐漸回流，永安製鼓再次受到市場青睞。

「製鼓的人」今天上午在彰化美術館舉辦影片發布記者會，由文總副會長江春男親自出席，頒發文總特製、手工刺繡的「匠人魂錦旗」向黃呈豐的匠人精神致敬。

江春男說，彰化的文化從日治時開始奠定基礎，至今保留得非常完整，隨著科技的進步，國人也開始懷念這種傳統文化之美。黃呈豐師傅製鼓雖然並非從小立志製鼓，但人生就是如此，經歷種種磨難、困難，想放棄卻又放不下，做久了就成功了，而如今科技雖然越來越進步，但台灣卻也更需要這種匠人精神。