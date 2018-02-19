親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

有眼不識「太三」？ 邱太三撞車現場無人知他是法務部長

大年初四就是要去財神廟！發財金、錢母求法大公開

憑藉夢想和熱情 愛治文具房崛起

2018-02-19 09:54中央社 彰化19日電

在僻靜巷弄內的「愛治文具房」，老闆是一對20多歲的姊妹花，妹妹從事插畫設計，姊姊負責銷售，為實現開店夢想，在彰化小西街開了間文具房，兩人的夢想和熱情，讓文具房成為小西街最令人驚喜的風景。

彰化市的小西街曾是彰化縣城最熱鬧的商業區，小西街內的布市還曾與迪化街齊名，成為全台三大布市之一，同時帶動相關百貨批發業等商業活動，不過隨著時代演變，像是台中市崛起，讓小西街繁榮不再，老街區雖然仍保持原貌，但是「藏」在小西街巷弄裡的愛治文具房，卻為老街區帶來新風貌。

現在的愛治文具房已是「2.0」的版本，開張2年多的愛治文具房原本位於彰化市長安街一條小巷子內，小小店面販賣黃柏花、黃斐柔姊妹精心挑選的文具，本身是插畫家的黃柏花在店內展示販賣自己設計的明信片、書籤，還有鋼筆、墨水、橡皮擦等。

「當初只是想要開店而已」，在2015年5月開店的愛治文具房，愛治是黃柏花、黃斐柔兩人90歲奶奶的名字，文具房店門口的女孩圖案出自黃柏花之手。回想起開店過程，黃斐柔說，原本姊妹兩人有一個網路商店，後來想開實體店面，上網貼公告，沒多久現在的房東主動和她們聯絡，邀請她們看房子。

姊妹兩人雖然家住彰化縣，卻承認完全不了解小西街老街區背後的歷史故事，只是覺得店面所在的巷子「很安靜」，地點「距離火車站很近」，於是租下店面，賣起自己親自挑選的鋼筆、墨水、明信片、手札、信封等文具，成為文具控的天堂，不是文具控的人來到這裡，也能在店內溫暖的氛圍中享受挖寶樂趣。

文具控及搭火車通勤的學生藉由臉書打卡、IG分享照片得知愛治文具房的存在，小小店面擠滿年輕面孔，不過回想起剛開店的時光，黃柏花、黃斐柔仍然堅持選擇販賣自己喜愛的東西，倒是沒有太多「商業」的想法，在開店做生意過程中，慢慢了解小西街竟然有這麼豐富的文化歷史，無心插柳之間成為小西街新生的風景之一。

黃柏花和黃斐柔兩個九年級女生靠著「衝動」和「夢想」開了讓人充滿驚喜的文具店，在「愛治」之後，「青青的島」緊接著在2016年年中誕生。「她是一間選物店」，黃斐柔說，選物店裡賣的都是她喜愛的物品，不管是衣服、包包、明信片還是書籍，都是以旅行為主題，希望讓進到店裡的客人想要去旅行。

在彰化市開咖啡廳、規劃彰化市導覽旅行行程的邱明憲觀察，「愛治」和「青青」這一類型的商店是他從未想過會在小西街出現的商店，但她們的出現除了為小西街帶來驚喜，也讓小西街呈現從來沒人想過的新風貌。

老街咖啡廳
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

蔡英文將抵彰化南瑤宮發紅包 民眾踴躍大排長龍

2018-02-18 08:02

嬤100歲 台中張家600人回娘家

2018-02-17 23:38

熱門文章

真神！烈嶼擲筊活動 工程師以20筊勇奪汽車大獎

2018-02-18 18:41

影／曾堅持1人看也會放映 頭份東聲電影院3月1日熄燈

2018-02-19 08:39

高雄愛河燈會美呆了 3D立體光雕秀每晚兩場

2018-02-18 21:53

大甲鎮瀾宮國運籤 中籤：秦瓊救李淵　

2018-02-19 00:31

初三天氣超好！民眾樂出遊 宜蘭各景點壅塞

2018-02-18 12:42

影／新港奉天宮抽國運籤 「政治不和」下籤

2018-02-19 10:21

好天氣走春賞花 士林官邸擠爆了

2018-02-18 17:50

過年到廟拜拜燒金紙 金爐磚掉落火花四濺6傷

2018-02-18 23:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top