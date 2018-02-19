憑藉夢想和熱情 愛治文具房崛起

2018-02-19 09:54 中央社 彰化19日電



在僻靜巷弄內的「愛治文具房」，老闆是一對20多歲的姊妹花，妹妹從事插畫設計，姊姊負責銷售，為實現開店夢想，在彰化小西街開了間文具房，兩人的夢想和熱情，讓文具房成為小西街最令人驚喜的風景。

彰化市的小西街曾是彰化縣城最熱鬧的商業區，小西街內的布市還曾與迪化街齊名，成為全台三大布市之一，同時帶動相關百貨批發業等商業活動，不過隨著時代演變，像是台中市崛起，讓小西街繁榮不再，老街區雖然仍保持原貌，但是「藏」在小西街巷弄裡的愛治文具房，卻為老街區帶來新風貌。

現在的愛治文具房已是「2.0」的版本，開張2年多的愛治文具房原本位於彰化市長安街一條小巷子內，小小店面販賣黃柏花、黃斐柔姊妹精心挑選的文具，本身是插畫家的黃柏花在店內展示販賣自己設計的明信片、書籤，還有鋼筆、墨水、橡皮擦等。

「當初只是想要開店而已」，在2015年5月開店的愛治文具房，愛治是黃柏花、黃斐柔兩人90歲奶奶的名字，文具房店門口的女孩圖案出自黃柏花之手。回想起開店過程，黃斐柔說，原本姊妹兩人有一個網路商店，後來想開實體店面，上網貼公告，沒多久現在的房東主動和她們聯絡，邀請她們看房子。

姊妹兩人雖然家住彰化縣，卻承認完全不了解小西街老街區背後的歷史故事，只是覺得店面所在的巷子「很安靜」，地點「距離火車站很近」，於是租下店面，賣起自己親自挑選的鋼筆、墨水、明信片、手札、信封等文具，成為文具控的天堂，不是文具控的人來到這裡，也能在店內溫暖的氛圍中享受挖寶樂趣。

文具控及搭火車通勤的學生藉由臉書打卡、IG分享照片得知愛治文具房的存在，小小店面擠滿年輕面孔，不過回想起剛開店的時光，黃柏花、黃斐柔仍然堅持選擇販賣自己喜愛的東西，倒是沒有太多「商業」的想法，在開店做生意過程中，慢慢了解小西街竟然有這麼豐富的文化歷史，無心插柳之間成為小西街新生的風景之一。

黃柏花和黃斐柔兩個九年級女生靠著「衝動」和「夢想」開了讓人充滿驚喜的文具店，在「愛治」之後，「青青的島」緊接著在2016年年中誕生。「她是一間選物店」，黃斐柔說，選物店裡賣的都是她喜愛的物品，不管是衣服、包包、明信片還是書籍，都是以旅行為主題，希望讓進到店裡的客人想要去旅行。

在彰化市開咖啡廳、規劃彰化市導覽旅行行程的邱明憲觀察，「愛治」和「青青」這一類型的商店是他從未想過會在小西街出現的商店，但她們的出現除了為小西街帶來驚喜，也讓小西街呈現從來沒人想過的新風貌。