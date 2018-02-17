影／南投燈會情人橋安全性遭質疑 縣府另闢水舞觀賞區

2018-02-17 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



2018南投燈會現正在埔里鎮杷城大排河道和南投市會展中心分以水、陸形式熱鬧登場，其中南投市燈區的貓羅溪人行橋，因絢爛光景且能俯瞰水舞和仰望煙火秀，成為一大亮點，近期疑未驗收就開放遭外界質疑。

南投縣政府工務處今說明且重申，開放前有先經過結構測試，確認安全無虞才開放，但因燈飾晃動過大和竹引道傾斜等引發疑慮，縣府已加強每日巡視和結構補強，更嚴加控管上橋總量管制500人，採分批開放民眾上橋，盼民眾耐心等候。

此外，為讓民眾有更佳觀看浪漫水舞秀的地點，也降低橋體負重，南投縣政府今在貓羅溪高灘地另闢觀賞區，同時安排500個座椅，民眾可從燈會沙雕區端越過堤防就能進入，不僅能就近欣賞水舞，更體驗音樂震撼。

而彩燈水舞秀在燈會期間晚上6時15分至9時45分，每半小時表演1場，採全彩高亮度LED燈、鐳射動畫搭配主題音樂，透過聲光效果展現焰火燈光、投影等特效將南投縣物產、藝術工藝、山水景色和原民文化搬上水幕，演出美麗而震撼。