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影／南投燈會情人橋安全性遭質疑　縣府另闢水舞觀賞區

2018-02-17 20:28聯合報 記者賴香珊╱即時報導

2018南投燈會現正在埔里鎮杷城大排河道和南投市會展中心分以水、陸形式熱鬧登場，其中南投市燈區的貓羅溪人行橋，因絢爛光景且能俯瞰水舞和仰望煙火秀，成為一大亮點，近期疑未驗收就開放遭外界質疑。

南投縣政府工務處今說明且重申，開放前有先經過結構測試，確認安全無虞才開放，但因燈飾晃動過大和竹引道傾斜等引發疑慮，縣府已加強每日巡視和結構補強，更嚴加控管上橋總量管制500人，採分批開放民眾上橋，盼民眾耐心等候。

此外，為讓民眾有更佳觀看浪漫水舞秀的地點，也降低橋體負重，南投縣政府今在貓羅溪高灘地另闢觀賞區，同時安排500個座椅，民眾可從燈會沙雕區端越過堤防就能進入，不僅能就近欣賞水舞，更體驗音樂震撼。

而彩燈水舞秀在燈會期間晚上6時15分至9時45分，每半小時表演1場，採全彩高亮度LED燈、鐳射動畫搭配主題音樂，透過聲光效果展現焰火燈光、投影等特效將南投縣物產、藝術工藝、山水景色和原民文化搬上水幕，演出美麗而震撼。

南投縣政府觀光處也呼籲民眾，南投燈會因新春假期湧入大量人潮，橫跨貓羅溪的浪漫情人橋更因能看水舞、賞花海，而受到關注，為減輕橋體壓力加強管制，想上浪漫情人橋得耐心排隊，同時更建議直接至橋下提早入場就近觀賞水舞演出。

南投市燈區的貓羅溪鋼構人行橋因絢爛光景，又稱浪漫情人橋成為燈會一大亮點。記者賴香...
南投市燈區的貓羅溪鋼構人行橋因絢爛光景，又稱浪漫情人橋成為燈會一大亮點。記者賴香珊／攝影
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為讓民眾有更佳水舞秀觀看點，也降低橋體負重，縣府在貓羅溪高灘地另闢座椅觀賞區。記...
為讓民眾有更佳水舞秀觀看點，也降低橋體負重，縣府在貓羅溪高灘地另闢座椅觀賞區。記者賴香珊／攝影
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南投市燈區的貓羅溪人行橋，因絢爛光景且能俯瞰水舞（左側）和仰望煙火，成一大亮點。...
南投市燈區的貓羅溪人行橋，因絢爛光景且能俯瞰水舞（左側）和仰望煙火，成一大亮點。記者賴香珊／攝影
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南投彩燈水舞秀透過聲光效果將縣內物產、工藝、景色和原民文化搬上水幕，美麗而震撼。...
南投彩燈水舞秀透過聲光效果將縣內物產、工藝、景色和原民文化搬上水幕，美麗而震撼。記者賴香珊／攝影
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南投市燈區的貓羅溪人行橋，因絢爛光景且能俯瞰水舞和仰望煙火秀，成為一大亮點。記者...
南投市燈區的貓羅溪人行橋，因絢爛光景且能俯瞰水舞和仰望煙火秀，成為一大亮點。記者賴香珊／攝影
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