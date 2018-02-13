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用穿越劇活化老街 建築系學生出點子

2018-02-13 18:46聯合報 記者林宛諭╱即時報導

東海大學建築系結合台大、中興大學一群年輕學生組成彰化縣溪湖老街元氣工作營，發起人東海大學建築系研究所學生蔡鈞曄表示，希望未來能促成閒置空間再利用、規劃APP互動導覽、小農交易平台等，讓溪湖老街有人文新風貌。

「你就是傳說中的古人大杉嗎?」溪湖老街元氣工作營團隊最近進行成果發表，生動的設計穿越劇連結在地老建物的故事，並設計出Q&R藉APP讓遊客也進入大杉的異想世界，帶遊客去逛當地媽祖廟福安宮。

溪湖在地子弟蔡鈞曄說，溪湖老街元氣工作營40多名成員經過3個多月調查街區歷史，蒐集史料、測繪老街屋、訪問在地耆老、溪湖果菜市場工作人員、種植葡萄、蔥、花椰菜的農民、羊肉爐業者等，未來希望能實現規劃案，為地方貢獻心力。

淡江大學建築系教授黃瑞茂說，在旅遊業很發達的日本很多活動是結合在地社區「創造出來」的，相較下台灣目前的社區營造「太扁平」，應該結合更多鮮活的在地經驗進行文化包裝。

東海大學建築系教授蘇睿弼也給與學生意見，他說，可以加強和當地店家的連結，設計APP尋寶、採菜、求籤等導覽遊戲，加強與遊客的互動。

溪湖鎮公所秘書楊奇勳表示，多年前溪湖曾辦「街頭拚街尾」文化活動，但辦了幾年就後繼無力，民眾參與度不夠，光靠溪湖中街「老弱婦孺」是不夠的，在地要發展文化觀光需要更多年輕人的力量進來。

溪湖老街元氣工作營團隊舉行成果發表，經過3個多月調查街區歷史，希望未來為活化老建...
溪湖老街元氣工作營團隊舉行成果發表，經過3個多月調查街區歷史，希望未來為活化老建物、老街發展注入新元素。記者林宛諭／攝影
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東海大學建築系結合台大、中興大學一群年輕學生組成彰化縣溪湖老街元氣工作營，經過3...
東海大學建築系結合台大、中興大學一群年輕學生組成彰化縣溪湖老街元氣工作營，經過3個多月調查街區歷史，希望未來為活化老建物、老街發展注入新元素。記者林宛諭／攝影
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東海大學建築系結合台大、中興大學一群年輕學生組成彰化縣溪湖老街元氣工作營，經過3...
東海大學建築系結合台大、中興大學一群年輕學生組成彰化縣溪湖老街元氣工作營，經過3個多月調查街區歷史，希望未來為活化老建物、老街發展注入新元素。記者林宛諭／攝影
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溪湖老街元氣工作營團隊舉行成果發表，經過3個多月調查街區歷史，希望未來為活化老建...
溪湖老街元氣工作營團隊舉行成果發表，經過3個多月調查街區歷史，希望未來為活化老建物、老街發展注入新元素。記者林宛諭／攝影
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溪湖老街元氣工作營團隊舉行成果發表，生動的設計穿越劇連結在地老建物的故事，並設計...
溪湖老街元氣工作營團隊舉行成果發表，生動的設計穿越劇連結在地老建物的故事，並設計出Q&R藉APP讓旅遊更趣味。記者林宛諭／攝影
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東海大學老街
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