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救國團與台中市和解 捐贈漢寶德設計之團委會

2018-02-11 17:24聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

救國團今天發布新聞稿指出，救國團與台中市政府有關「台中市團委會土地」訴訟案，已於今年2月6日經台中市高等法院裁定「和解」在案。台中市政府同意讓救國團繼續繳納土地使用費，繼續使用土地四年，救國團願意將建築物捐贈予市政府。

救國團指出，救國團主任葛永光體認「新時代的轉變應該尊重市政府整體規劃，本團可歸還土地、捐贈建築物，藉以增加市民活動空間」，乃尊重法官諭知雙方和解的條件，台中市政府也接受並無一審法院所認之「不當利得」，僅以土地使用費為補償款項，此案經救國團理監事會決議通過並經團員大會追認通過。

救國團指出，台中市團委會早期辦公處所位於台中市民族路52號，民國56年臺中市政府欲將該地開發成為百貨公司等商圈，乃希望救國團遷讓，並提供現在救國團台中團委會所在地(台中市力行路262之1號)予救國團興建辦公房舍使用。後來救國團由行政機構依法轉型成社團法人後，即依法繳納土地租金至今，並協助台中市政府及諸多政府機關推動青年活動與社區服務。

台中市團委會辦公房舍為建築師漢寶德設計，在當時以晚期現代主義的幾何風格而聞名，具有保存價值與意義，未來救國團遷離後，希望市府能保留此棟建物，規劃成青年與市民可自由使用的創意空間，以延續此棟建物落成以來服務青年與市民的初衷。

救國團葛永光

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