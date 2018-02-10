花蓮鐵娘子勇闖對岸 品牌結合比賽再創台灣產業商機

2018-02-10 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 簡慧珍 ╱即時報導



30多年前花蓮姑娘羅琴梅帶著夢想嫁作彰化媳婦，13年前結束婚姻，獨自前往中國大陸生意，取得多家國內外咖啡設備器材總代理經銷權，風光表面下，她坦言「經常挫敗」，打敗她的是「想一步登天的自己人（台灣人）」。

「科技改變世界，變得很快。」羅琴梅說，以前台商「一卡皮箱」走遍世界，揹著器材經由小三通到對岸銷售商品，獲利以倍數計算，自從網際網路發達、中國大陸改革開放並申辦2008北京奧運，各國目光聚集這片廣大消費市場，一湧而入搶占商業利基，競爭大、利潤小，台灣人不能再當單打獨鬥的商務背包客。

台灣人怎麼走下去？羅琴梅以咖啡產業為例，先形成團隊，「經營自己就要有舞台」，依附大型比賽，因比賽發揮凝聚力，團結在一個賽事裡，大家跟著走，藉由比賽拉很多品牌進來，很多品牌因賽事增長推廣空間，發揮加乘效益。

羅琴梅參加2018首屆普洱國際精品咖啡博覽會，到商展會場了解業界最新發展趨勢，觀摩中國普洱咖啡杯世界虹吸壺大賽總決賽；她說，普洱茶葉和咖啡產業局長盧寒確立「普洱咖啡創立品牌，走向世界」目標，舉辦六屆「百城千館萬人共品普洱咖啡暨中國普洱咖啡杯世界虹吸壺大賽」中國區比賽活動，讓外界從中看見品牌與比賽之間的成功依存關係。