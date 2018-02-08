全國最大光電場今動工 魏明谷：讓彰縣當台電大兒子

2018-02-08 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 簡慧珍 ╱即時報導



彰化縣平均每天可發電的日照時數3.54小時，去年全縣太陽光電發電量超過2億度，占全台太陽光電發電量約15%，台電與中華電信攜手合作，今天在彰濱光電所興建全國最大的100MW光電場，預計每年發出1.3億度綠電，供3.5萬個家庭用戶全年用電；台電表示，預計今年底發出第一批電力。

魏明谷說，彰化縣得天獨厚，擁有全球最佳的風場及充足日照，在國家能源轉型政策中，彰化縣扮演舉足輕重的角色，將配合中央政策，未來成立電力公司，要當「台電的兒子，而且是大兒子。」這次全台灣最大的太陽能光電廠動土，縣府要求設籍彰化縣，台電和中華電信將繳納1104萬元印花稅，希望以後每年營業稅也繳給彰化縣。

「台灣經濟脆弱，不堪再有一次跳電。」立法委員王惠美說，期許台電盡速今年一定要補齊缺電，一定要讓民生和工業用電無虞，否則影響外資和台資的投資，希望台灣加油。

台電首次和中華電信合作，利用彰濱140公頃、近28座棒球場大的場址（彰工火力發電廠原址），投入62億元，打造全國最大、世界排名第54的太陽能光電廠。台電強調，除了今天動土的彰濱光電，台電同步推動自有建物「光明頂」屋頂型太陽光電計畫，目標完成11.3MW建置，預計在政府公告的台南鹽灘地光電專區設置逾150MW光電場。