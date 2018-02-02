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彰化大火濃煙未止 麥寮人嗆煙受苦長達9小時

2018-02-02 23:43聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

靠近濁水溪北岸的彰化縣大城鄉一家塑膠回收堆置場，今天下午2時多發生大火，濃煙竄天，順著東北季風直吹到南岸的雲林縣麥寮鄉，到深夜11點多記者發稿時，濃煙依舊未止，整個麥寮鄉全天籠罩在濃煙臭氣中，幾乎家家戶戶掩窗閉戶，苦不堪言，網路鄉民罵到爆，已有多人出現身體不適，不少麥寮人要求彰化負起空汙責任。

這場嚴重煙害從下午2點到深夜11點，麥寮鄉民受煙嗆之苦長達9小時，麥仔寮獨立書店負責人吳明宜說，下午濃煙一來，塑膠臭味讓人快窒息，有人受不了，出現嘔吐，家家戶戶關閉門窗不敢出門，下午一度煙停了，聽說火撲滅了，不料沒多久又燒起來，火勢濃煙還更大。

吳明宜說，很多人聯絡環保局甚至向立委求救，但仍擋不住天空席捲而來的強大濃煙，濃煙不見改善，戴口罩也沒用，實在很難受，難道縣市之間沒有聯繫，一個跨縣市的災害，就只能坐以待斃「這是什麼世界！」

不知情的人一度還以為濃煙是六輕的，殊不知六輕也是受害人，在得知臭煙是對岸大城鄉傳來的，鄉民紛紛要求彰化要負起重大空汙責任，這場嚴重煙害估計起碼有上萬名麥寮民受害。

彰化縣消防局表示，這處資源回收場占地約4、500坪，專收塑膠廢料，火勢一發不可收拾，整個場全面燃燒，火勢太大，只能在附近灌水控制火勢，到下午已出動各式消防車19輛，消防員41人全力灌救並設法降低濃煙。

雲林縣環保局下午獲報也已轉請彰化縣環保局依法處理。

和雲林麥寮隔著濁水溪的彰化縣大城鄉一塑膠回收場大火，巨大濃煙順著季風席捲麥寮鄉，...
和雲林麥寮隔著濁水溪的彰化縣大城鄉一塑膠回收場大火，巨大濃煙順著季風席捲麥寮鄉，直到深夜還在燒，煙火漫天，讓麥寮人叫苦連天。圖／吳明宜提供
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和雲林麥寮隔著濁水溪的彰化縣大城鄉一塑膠回收場大火，巨大濃煙順著季風席捲麥寮鄉，...
和雲林麥寮隔著濁水溪的彰化縣大城鄉一塑膠回收場大火，巨大濃煙順著季風席捲麥寮鄉，臭氣沖天，讓麥寮人叫苦連天。圖／吳明宜提供
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和雲林麥寮隔著濁水溪的彰化縣大城鄉一塑膠回收場大火，巨大濃煙順著季風席捲麥寮鄉，...
和雲林麥寮隔著濁水溪的彰化縣大城鄉一塑膠回收場大火，巨大濃煙順著季風席捲麥寮鄉，臭氣沖天，讓麥寮人叫苦連天。圖／吳明宜提供
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