影／南投燈會小提燈亮相 汪星人萌翻小朋友

2018-02-02 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投燈會將在10日登場，分別在南投市、埔里鎮以「水陸燈會」形式呈現，同時搭配水舞、銅梁火龍、腰鼓、沙雕、柯南展，縣長林明溱今天也展示南投燈會小提燈，可愛的貴賓狗造型，還分為公母兩款，萌翻的花燈，讓小朋友愛不釋手，徹底被汪星人征服。

林明溱說，今年的南投燈會首創分區，除了南投市貓羅溪畔的陸上燈會外，還在埔里鎮規劃水上燈會，整條枇杷大排燈影映照水面,呈現絢麗奪目的絕美場景，另外為蝴蝶水谷燈區,佈置有各種蝴蝶造型花燈,猶如蝴蝶在水上飛舞閃耀，呈現繽紛夢幻的視覺效果。

南投燈會則與沙雕、花海和柯南展結合，而去年造成轟動的銅梁火龍，也將在元宵節開始一連5天，分別在南投、埔里登區演出，另外還有陜西安塞腰鼓與浙江海寧皮影戲，另外每半小時演出5分鐘的彩燈水舞劇場，採用全彩高亮度LED燈、鐳射動畫及音樂，以科技水舞劇場呈現聲光變化。

南投縣中小學生也為燈會增添創意，在南投主燈區旁的「遊樂汪星人燈區」還有220隻國中小學生繪製的「汪星人」彩繪花燈，造型多樣、用色繽紛,有蝙蝠俠、蜘蛛人 、川 劇變臉、青花瓷等風格，也讓今年燈會更有看頭。