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影／南投燈會小提燈亮相 汪星人萌翻小朋友

2018-02-02 11:51聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投燈會將在10日登場，分別在南投市、埔里鎮以「水陸燈會」形式呈現，同時搭配水舞、銅梁火龍、腰鼓、沙雕、柯南展，縣長林明溱今天也展示南投燈會小提燈，可愛的貴賓狗造型，還分為公母兩款，萌翻的花燈，讓小朋友愛不釋手，徹底被汪星人征服。

林明溱說，今年的南投燈會首創分區，除了南投市貓羅溪畔的陸上燈會外，還在埔里鎮規劃水上燈會，整條枇杷大排燈影映照水面,呈現絢麗奪目的絕美場景，另外為蝴蝶水谷燈區,佈置有各種蝴蝶造型花燈,猶如蝴蝶在水上飛舞閃耀，呈現繽紛夢幻的視覺效果。

南投燈會則與沙雕、花海和柯南展結合，而去年造成轟動的銅梁火龍，也將在元宵節開始一連5天，分別在南投、埔里登區演出，另外還有陜西安塞腰鼓與浙江海寧皮影戲，另外每半小時演出5分鐘的彩燈水舞劇場，採用全彩高亮度LED燈、鐳射動畫及音樂，以科技水舞劇場呈現聲光變化。

南投縣中小學生也為燈會增添創意，在南投主燈區旁的「遊樂汪星人燈區」還有220隻國中小學生繪製的「汪星人」彩繪花燈，造型多樣、用色繽紛,有蝙蝠俠、蜘蛛人 、川 劇變臉、青花瓷等風格，也讓今年燈會更有看頭。

南投是觀光大縣，林明溱說，因為受到陸客團減少影響，對南投觀光造成衝擊，去年南投燈會吸引450萬人次參觀，希望今年的南投燈會能一舉突破500萬人次，為南投觀光注入新活力，期待2018年南投觀光發展活力旺，也給遊客更好的觀光服務品質。活動搜尋臉書粉絲團「樂旅南投」（ https://www.facebook.com/nantouwelcome/ ）查詢。

南投燈會今年還有學生彩繪的220隻汪星人，每隻造型都不同相當可愛。記者江良誠／攝...
南投燈會今年還有學生彩繪的220隻汪星人，每隻造型都不同相當可愛。記者江良誠／攝影
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南投燈會小提燈造型可愛，還分成公母兩款，可愛的汪星人提燈萌翻，讓小朋友愛不釋手。...
南投燈會小提燈造型可愛，還分成公母兩款，可愛的汪星人提燈萌翻，讓小朋友愛不釋手。記者江良誠／攝影
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南投縣長林明溱和柯南一起介紹今年的南投燈會小花燈。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱和柯南一起介紹今年的南投燈會小花燈。記者江良誠／攝影
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南投燈會今年還有學生彩繪的220隻汪星人，每隻造型都不同相當可愛。記者江良誠／攝...
南投燈會今年還有學生彩繪的220隻汪星人，每隻造型都不同相當可愛。記者江良誠／攝影
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燈會汪星人花燈
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