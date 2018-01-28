親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／東、西區龍頭交鋒 勇士要對綠衫軍復仇

馬英九自製春聯讓網友暴動 柯P春聯只紅了1年？

921後推社區照服 埔基醫院成立長照教學中心

2018-01-28 08:03聯合報 記者江良誠╱即時報導

埔里基督教醫院長照教學中心昨天啟用，希望能為南投縣長照提供更好的服務。圖／南投縣...
埔里基督教醫院長照教學中心昨天啟用，希望能為南投縣長照提供更好的服務。圖／南投縣政府提供
分享
埔里基督教醫院長照教學中心昨天啟用，埔基董事長黃敏生表示，埔基從921大地震後就開始推動社區照顧服務，成立長照教學大樓，希望能分享長照觀念與知識。南投縣長林明溱也期待，隨著教學中心啟用，南投長照服務能進一步提升，給南投縣的長輩們更專業細心的照護。

為了慶祝教學中心落成，剪綵之前特別安排了感恩禮拜，由愛蘭國小學生表演熱鬧的鼓陣，陳綢阿嬤、立委馬文君、林靜儀、吳玉琴，以及埔里鎮長周義雄、縣議員吳國昌、許阿甘、廖志城、林芳伃等，也都出席剪綵，感謝埔基長期在大埔里地區醫療的奉獻。

南投縣長林明溱說，埔基長照教學中心是南投第一個，希望帶動各鄉鎮長照所及社區的長照發展，讓大家都能到教學中心學習上課，落實長照2.0政策。

黃敏生表示，埔基從921大地震後就開始推動社區照顧服務，取名為教學大樓，就是希望能分享埔基的長照觀念與知識，能讓老人家活得更健康、尊嚴，教學中心並設有愛蘭護理之家，希望營造溫馨家庭的感覺，每層樓設有4個小家，每個小家各有10間套房。

埔基表示，台灣老年人口照護需求遽增，然而，支持在地老化的本土創新照顧模式，仍待更多分享和示範。社區化照顧的公共資源提供，也要給弱勢群體更多照顧，彌補長期照護體系的人力缺漏。埔基長照教學中心的籌建，涵蓋醫療、社福以及長期照護，並以在地資源整合，則屬創舉。

埔里基督教醫院長照教學中心昨天啟用，希望能為南投縣長照提供更好的服務。圖／南投縣...
埔里基督教醫院長照教學中心昨天啟用，希望能為南投縣長照提供更好的服務。圖／南投縣政府提供
分享

長照921大地震埔里

相關新聞

彰縣竹塘國中特教生 到農會學做碗粿

2018-01-27 23:14

試吃換回鳳梨酥 微熱山丘奉茶 星客驚喜

2018-01-27 23:05

中市北屯議員選情╱藍、綠新人挑戰 盼增提名

2018-01-27 22:44

桃園摩鐵也有無人櫃台 線上訂房快速通關

2018-01-27 21:57

賞櫻免排隊！住棲蘭山莊送武陵半日遊

2018-01-27 20:39

草屯農會愛心圍爐 獨居老人暖心不孤單

2018-01-27 19:52

支持國片 立委何欣純包場請民眾欣賞

2018-01-27 19:47

中市龍井花田季今揭幕 馬拉松明天壓軸

2018-01-27 18:52

少年也迷惘 自立青年分享：找興趣與定位自己

2018-01-27 18:00

另類的寒假作業 到農會學做米苔目、碗粿和爆米香

2018-01-27 17:15

賴清德走訪彰化盡是肯定 不忘功歸蔡英文總統

2018-01-27 14:45

員林圓林園公園停車難 過年後實施單側路邊收費

2018-01-27 14:44

江啟臣「懶人包」諷花博卡洩個資 中市：感謝宣傳

2018-01-27 13:22

影／10道菜只要1350元！台中百元年菜開賣

2018-01-27 13:22

賴清德鹿港視察長照 盼長輩健康快樂

2018-01-27 13:09

賴揆送完彰縣572億元伴手禮 向鹿港媽祖上香祈福

2018-01-27 11:16

台中天津路年貨大街 10張發票換百元購衣券

2018-01-27 11:03

「五星級總幹事」轉戰網購 「蔡總」7成可能選鎮長

2018-01-27 09:10

投縣同德家商學生下廚 請仁愛之家院童吃尾牙

2018-01-26 23:31

靜宜大學創新研發 廢輪胎轉化道路標線材料

2018-01-26 23:23

翻轉養豬場髒臭印象！ 台中推沼氣發電

2018-01-26 23:17

彰化鐵路高架、台76延伸 賴揆統統准了

2018-01-26 22:58

舞鈴劇團東南亞巡迴表演 行前公演今晚獻給彰化縣民

2018-01-26 21:00

感染力超強！中市近月6起諾羅病毒群聚感染

2018-01-26 20:39

同德餐飲科學生育幼所下廚 請院童吃尾牙

2018-01-26 20:01
看更多

熱門文章

控政府欺瞞！國寶月世界被偷挖 最棒里長痛心請辭

2018-01-27 13:58

心疼！女童路旁讀書兼賣地瓜 快用新台幣讓她回家

2018-01-27 12:29

造勢晚會爆滿忽下雨 張明達不捨呼籲快回家

2018-01-27 20:22

竹北暐順經貿6+PLAZA開幕 挑起新竹百貨戰火

2018-01-27 11:04

總統視察雲林 2位黨籍立委都「請假」

2018-01-27 16:50

白沙屯媽祖進香日程31日決定 聯絡道將通車進香更方便

2018-01-27 20:46

「阿兵哥都塞紙條偷偷追我們！」前金馬小姐憶當年

2018-01-27 16:00

影／10道菜只要1350元！台中百元年菜開賣

2018-01-27 13:22

西濱通霄白沙屯至南通灣段新增工程 春節前無法通車

2018-01-27 15:06

太平輪沉沒69年…拆高牆重現紀念碑 鄭麗君與家屬獻花

2018-01-27 11:10

江啟臣「懶人包」諷花博卡洩個資 中市：感謝宣傳

2018-01-27 13:22

柯文哲抵荷蘭 被升等豪經艙說沒感差別

2018-01-28 08:30

國民黨嘉義縣長提報3名有意願人選 3月確定

2018-01-27 19:41

台南新營議員綠只提3席 黨員酸「要與藍做朋友？」

2018-01-27 11:21

參選人關切西門町旗海 藍要拔台獨旗綠要拔五星旗

2018-01-27 18:54

太平輪沉沒被稱鐵達尼翻版 李昌鈺父親也是罹難者

2018-01-27 11:11

桃園摩鐵也有無人櫃台 線上訂房快速通關

2018-01-27 21:57

視察雲林溪掀蓋計劃 總統：台灣新亮點

2018-01-27 15:03

賴揆送完彰縣572億元伴手禮 向鹿港媽祖上香祈福

2018-01-27 11:16

永遠的名譽校長楊忠禮 金門大學追思

2018-01-27 17:41

另類的寒假作業 到農會學做米苔目、碗粿和爆米香

2018-01-27 17:15

好創意！燙金媽祖春聯 還有「一定幸福」夯

2018-01-28 00:24

這樣的愛心真實在 年貨任你搬、我付帳

2018-01-27 19:55

大批警力支援嘉義燈會 民代憂影響地方治安

2018-01-27 16:39

2018關山客味蘿蔔季 千餘人開心拔蘿蔔

2018-01-27 13:57

連辦12年的愛心圍爐餐 險因愛心「縮水」喊卡

2018-01-27 18:36

為黃敏惠造勢？吳敦義：男女平等，絕無偏袒

2018-01-27 16:18

西班牙製琴師來台親授 國產木材製作專屬吉他

2018-01-28 08:04

試吃換回鳳梨酥 微熱山丘奉茶 星客驚喜

2018-01-27 23:05

NET封館送愛桃園家扶兒童像VIP開心挑過年新衣

2018-01-27 16:22

賴清德走訪彰化盡是肯定 不忘功歸蔡英文總統

2018-01-27 14:45

賞櫻免排隊！住棲蘭山莊送武陵半日遊

2018-01-27 20:39

中市龍井花田季今揭幕 馬拉松明天壓軸

2018-01-27 18:52

台南北門民眾反溼地保育 說明會混亂推擠

2018-01-27 13:23

日據時期檢察長宿舍復舊 「柯南」重現昔日風華

2018-01-28 08:03

最後一次發春節紅包 陳菊：明年當市民會來領

2018-01-27 23:50

員林圓林園公園停車難 過年後實施單側路邊收費

2018-01-27 14:44

台中天津路年貨大街 10張發票換百元購衣券

2018-01-27 11:03

賞櫻免排隊！住棲蘭山莊送武陵半日遊

2018-01-27 20:39

李花「神功」？原來是要介紹嘉義梅山李花之美

2018-01-27 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top