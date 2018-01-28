921後推社區照服 埔基醫院成立長照教學中心
埔里基督教醫院長照教學中心昨天啟用，埔基董事長黃敏生表示，埔基從921大地震後就開始推動社區照顧服務，成立長照教學大樓，希望能分享長照觀念與知識。南投縣長林明溱也期待，隨著教學中心啟用，南投長照服務能進一步提升，給南投縣的長輩們更專業細心的照護。
為了慶祝教學中心落成，剪綵之前特別安排了感恩禮拜，由愛蘭國小學生表演熱鬧的鼓陣，陳綢阿嬤、立委馬文君、林靜儀、吳玉琴，以及埔里鎮長周義雄、縣議員吳國昌、許阿甘、廖志城、林芳伃等，也都出席剪綵，感謝埔基長期在大埔里地區醫療的奉獻。
南投縣長林明溱說，埔基長照教學中心是南投第一個，希望帶動各鄉鎮長照所及社區的長照發展，讓大家都能到教學中心學習上課，落實長照2.0政策。
黃敏生表示，埔基從921大地震後就開始推動社區照顧服務，取名為教學大樓，就是希望能分享埔基的長照觀念與知識，能讓老人家活得更健康、尊嚴，教學中心並設有愛蘭護理之家，希望營造溫馨家庭的感覺，每層樓設有4個小家，每個小家各有10間套房。
埔基表示，台灣老年人口照護需求遽增，然而，支持在地老化的本土創新照顧模式，仍待更多分享和示範。社區化照顧的公共資源提供，也要給弱勢群體更多照顧，彌補長期照護體系的人力缺漏。埔基長照教學中心的籌建，涵蓋醫療、社福以及長期照護，並以在地資源整合，則屬創舉。
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