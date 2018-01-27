支持國片 立委何欣純包場請民眾欣賞

2018-01-27 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



立法委員何欣純今天下午3時，在台中秀泰影城二館舉行「幸福路上」包場電影特映會，邀請近百位民眾一起進場支持台灣本土原創的手繪動畫電影。何欣純說，她和電影女主角小琪身處同樣時代背景，跟著電影重新經歷台灣每個重要時刻，很令人感動，她會持續舉辦本土電影包場活動，用行動支持國片。

何欣純說，她和「幸福路上」女主角小琪一樣同為六年級生，一樣就讀台中女中、出國留學、返國追求理想就是要找到何謂幸福，經歷戒嚴、禁止說台語、解嚴到開放選舉等時代背景，彷彿跟著小琪重新經歷台灣的每個重要時刻，讓她很感動。

何欣純指出，「幸福路上」是台灣第一部全本土製作的原創動畫，畫面色彩繽紛、角色設定成功、動畫流暢，顯示台灣動畫人才已具一定製作水準，她會持續舉辦本土電影包場活動，用行動支持國片。