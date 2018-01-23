老闆也過勞死？彰濱廠聯會長嘆缺工累死老闆

2018-01-23 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



行政院政務委員徐國勇今天相關部會人員到彰濱工業區服務中心與廠商座談時，鹿港彰濱工業區廠商聯誼會會長張進武說，大家都只知道有勞工過勞死，而彰濱工業區長期缺工，甚至招了一年，還招不到一個，造成老闆必須「日也做，暝也做」，也要「過勞死」。

徐國勇今天下午率經濟部、勞動部、教育部人員，與彰濱廠商舉辦「解決產業五缺政策說明會」，張進武說，彰濱因位處偏遠，交通不便，加上多是傳統產業，工作環境較不理想，且要輪班，在招募員工誘因就比較低，在長期缺工情況下，廠商努力招募人力，也提高待遇，甚至改善環境與工作條件，結果照樣缺工，有的徵了一年，就是徵不到人。

張進武抱怨說，經濟部的一些獎勵措施，都有宣導，但勞動部像有一些獎勵廠商募招募的措施，廠商往往不知道，在缺工之下，而訂單卻那麼多，老闆只有 「日也做，暝也做」，大家都知道勞工過勞死，卻不知道老闆也會過勞死。

張進武表示，當然企業也要自立自強，朝自動化減少人力，並改善工作條件引進人才，像彰濱廠商平均提3%到5%薪水，甚至年年都在調，但缺工依然嚴重，依目前情況，政府開放引進外勞，才是最快解決彰濱缺工的問題。