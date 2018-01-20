冠軍小果番茄 他這樣種出來的

2018-01-20 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣第3屆健康優質設施小果番茄評鑑在秀水鄉農會舉行，共有77位農民參賽，冠軍由花壇鄉農民蘇錦坤抱走，他說，種植番茄已經10多年，為了提升品質，除了投資網室等設備外，也精進溫度控制等栽培技術，連續3年比賽，去年獲得優等，今年總算拿到冠軍。

至前兩屆冠軍得主，則表示種的小果番茄都供不應求，今年決定讓賢。今年冠軍蘇錦坤說，他種的小果番茄面積約1分地，甜度都達到11度以上，每盒都只賣150元。

秀水鄉農會指出，番茄富含茄紅素、類胡蘿蔔素及維生素A、C，具低熱量、高膳食纖維、營養價值高等特性，且食用方便，是消費者日常生活重要的蔬果之一。番茄原產於溫帶地區，因台灣地處亞熱帶，夏季高溫多濕，故大多於每年10月至翌年2月種植。

彰化縣106年番茄種植面積共計343公頃，今年由於受氣候異常影響，致產期延後，但在各鄉鎮市農友的細心照顧下，仍生產出健康優質又好吃的小果番茄。

縣長魏明谷主持頒獎時表示，期望藉由評鑑、展售、品嘗及冠軍果品果園觀摩、經驗分享等活動，以提升農友栽培技術，促使農友遵守安全用藥規範，並提升彰化縣小果番茄市場知名度及市占率，拓展行銷通路，成為國人消費首選，增進農友收益，維護消費者健康，落實食安目標。