總預算卡關殃台74匝道 中市藍綠黨團互批

2018-01-19 14:59 中央社 台中19日電



台中市政府107年度總預算卡關未過，台中市議會民進黨團今天指出，台74線大里霧峰匝道工程計畫因而延宕；國民黨團則回應，用地取得是建設經費，不屬刪除的預算範圍。

台中市政府107年度總預算1900億元因為市議會朝野黨團多次黨政協商未取得共識，雖然新的年度已經開始，但總預算何時通過，民進黨團已經展開連署案，希望能在農曆春節前召開臨時會儘速通過總預算案。

民進黨團總召李天生今天帶領市議員邱素貞、翁美春、江肇國、張芬郁等人召開記者會指出，在市府和地方民代共同爭取下，交通部同意在台74線大里增設2處匝道，市府並在今年度預算編列4億300萬元，預定1月開始辦理土地徵收等相關事宜，不過在藍營議員惡意杯葛下，預算擱置，由於屬於新興計畫，因此經費無法動支，迫使整個計畫延宕，完工遙遙無期。

邱素貞及張芬郁等人表示，台74新增匝道工程，好不容易爭取定案，同時攸關東區、太平區和大里區數十萬人口出入，「交通建設不能等」，希望國民黨儘快回到議場開會，完成預算審查。

國民黨團表示，台74線大里及霧峰匝道工程用地取得預算是建設經費、不屬於非必要的經常性支出，因此不在黨團擬刪除的預算範圍內，請市民或在地居民不需因民進黨團與市府的恫嚇而擔心。

當地選出的國民黨籍市議員蘇柏興表示，過去三年不斷在議會透過質詢替大里霧峰與南台中地區民眾請命、要求儘速完成增設匝道建設，但市府卻故意擺爛、直到今年面臨選舉才突然覺得重要而編列相關經費。

台中市政府交通局長王義川也回應表示，107年總預算遲遲無法完成審查，包括大里霧峰期盼已久的台74增設大里霧峰匝道計畫，中央已同意由交通部公路總局興建，市府則配合編列預算於今年1月辦理土地徵收，但因總預算尚未通過，期程勢必延宕。

王義川說，市府尊重議會朝野協商，但盼有共識部分先通過，沒共識就依大會程序處理，不要再讓市民福祉被迫中斷。