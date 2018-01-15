爺爺的小魚塭 讓南投少年夢想成為「海王子」

2018-01-15 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



旭光高中李偉任經特殊選才圓夢上海大，開心與校長何光明（右）合影。記者賴香珊／攝影 分享 facebook

南投縣立旭光高中李偉任雖住在國內唯一不靠海的縣市，卻因爺爺的小魚塭，孕育出對海洋的憧憬，今年經「特殊選才」錄取國立台灣海洋大學海洋生物科技學士學位學程，是旭光高中首位透過特殊選才管道進入大學就讀的學生。

李偉任與家人同住草屯鎮，居住城市雖不靠海，他爺爺卻在住家附近弄了個魚塭，養吳郭魚、草魚等；李偉任說，爺爺養魚不是要賣，單純就養個興趣，養大了就分給親友吃，但沒想到「爺爺的小魚塭，意外孕育了我對海洋的憧憬」。

李偉任說，小時候就看著爺爺為魚塭忙進忙出，有時調整供氧機具，再不然就是為了餵飽魚，扛著飼料往池中灑，爺爺雖已過世，但一個不超過10平方米的水池，滿滿都是爺爺的身影，讓他對水產養殖產生興趣，甚至擴展成對海洋的憧憬與夢想。

李偉任因此在就讀高中時就鎖定海大，並加入生物科學研究社，從探究和實作深入生物世界，也選修海洋環境教育，瞭解台灣近海魚種，還到嘉義布袋、新竹南寮、台南七股等地學習體驗，奠定他研究海洋生物和環境生態的志向。

旭光高中校長何光明指出，李從國中直升高中後積極學習，高一代表學校參加中區科展，以福壽螺防治研究獲「動物與醫學學科佳作」，高二更以研究東方果實蠅習性再獲「農業與食品科優等」，同年當選全校模範生，特殊選才也順利錄取。

李說，能進入海大海洋生技系最期待的就是赴外島實習，他規劃利用大二至馬祖實習時實際接觸本島不易近距離觀察的生物，研究當地稀有魚種「橫帶石鯛」和藻類生態，未來想研發水族產業，透過基因轉殖廣泛運用或開發水產養殖物種。