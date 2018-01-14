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文創擺攤一把辛酸淚 多元人力發揮所長

2018-01-14 23:03聯合報 記者林宛諭╱即時報導

文創聽起來好聽，但常常做的很辛酸」鐘健瑋是溪湖鎮東螺溪生態教育園區的多元人力生力軍，原本擺攤賣皮雕文創品，但也吃盡苦頭，他說，今年到園區希望能將生態、與植物意象融合進皮雕工藝及裝置藝術中。

湖埔社區大學執行長林淑玲表示，他們在東螺溪生態教育園區推生態旅遊及環境教學，也向勞動部申請多元人力推廣園區業務，今年申請的多元人力更有在做文創商品的年輕工藝師。

林淑玲說，她發現不少文創工作者其實在收入很不穩定的狀態下，很可能會消磨掉他們的熱情，能夠提供一份穩定的收入給他們做後盾，他們才能有更多可能性，園區希望提供在地年輕人更多就業機會，也為園區注入更多新元素。

現在大家都喊著「文創」，但鐘健瑋說，文創的路一點都不好走，他第一次去擺攤賣自己做的皮雕文創商品時，第一天就被開了6000元罰單，真是欲哭無淚，前3個月根本沒收入，後來漸漸有客製化訂單，客人會為家中失智長者訂刻有名字的皮手環、包包、鑰匙圈等，最多一個月能有2萬多元收入，但生意差時，有時一個月也只有2、3千元收入。

「我曾經口袋裡只有15元」連颱風天都跑出去擺攤，鐘健瑋說，雖然還是經常想放棄「自己的文創夢」，不過來到東螺溪生態教育園區對他而言是個大契機，也希望能學習行銷和開拓自己的視野。

東螺溪生態教育園區1月21日也將辦千人拔蘿蔔活動，林淑玲說，這次是結合在地產業辦的活動，當天不僅可鮮採蘿蔔，還可以煎蘿蔔糕、聽音樂表演、參觀工藝品展示，歡迎大家報名參加，報名電話(04)8610620。

鐘健瑋是東螺溪生態教育園區的生力軍，從事皮雕創作的他，將結合園區在推動的生態、植...
鐘健瑋是東螺溪生態教育園區的生力軍，從事皮雕創作的他，將結合園區在推動的生態、植物設計文創商品及裝置藝術。記者林宛諭／攝影
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東螺溪生態教育園區結合在地產業及生態旅遊，1月21日將辦千人拔蘿蔔活動。記者林宛...
東螺溪生態教育園區結合在地產業及生態旅遊，1月21日將辦千人拔蘿蔔活動。記者林宛諭／攝影
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溪湖鎮東螺溪生態教育園區推生態旅遊及環境教學，也向勞動部申請多元人力推廣園區業務...
溪湖鎮東螺溪生態教育園區推生態旅遊及環境教學，也向勞動部申請多元人力推廣園區業務。圖／林淑玲提供
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鐘健瑋投入皮雕手作藝術，但他說其實做文創工作，收入不穩定，他經常想放棄「自己的文...
鐘健瑋投入皮雕手作藝術，但他說其實做文創工作，收入不穩定，他經常想放棄「自己的文創夢」。記者林宛諭／攝影
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鐘健瑋投入皮雕手作藝術，但他說其實做文創工作，收入不穩定，他經常想放棄「自己的文...
鐘健瑋投入皮雕手作藝術，但他說其實做文創工作，收入不穩定，他經常想放棄「自己的文創夢」。記者林宛諭／攝影
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東螺溪生態教育園區結合在地產業及生態旅遊，1月21日將辦千人拔蘿蔔活動。記者林宛...
東螺溪生態教育園區結合在地產業及生態旅遊，1月21日將辦千人拔蘿蔔活動。記者林宛諭／攝影
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鐘健瑋是東螺溪生態教育園區的生力軍，從事皮雕創作的他，將結合園區在推動的生態、植...
鐘健瑋是東螺溪生態教育園區的生力軍，從事皮雕創作的他，將結合園區在推動的生態、植物設計文創商品及裝置藝術。記者林宛諭／攝影
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溪湖鎮東螺溪生態教育園區推生態旅遊及環境教學，也向勞動部申請多元人力推廣園區業務...
溪湖鎮東螺溪生態教育園區推生態旅遊及環境教學，也向勞動部申請多元人力推廣園區業務。圖／林淑玲提供
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文創勞動部

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