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台中人最愛借閱的文學類書籍是這一本!

2018-01-13 23:00聯合報 記者喻文玟╱即時報導

國立公共資訊圖書館公布106年度借閱統計，總借閱達52萬人次、272萬冊次，借閱人數上升11％。台中市立圖書館借出1097萬冊，也較前一年成長8.47％。中市圖的數據分析，35到44歲、6至11歲是兩大借書族群，推測是父母帶孩子到圖書館，親子共讀。

「黃易的書是台中市民的最愛！」兩館調查最受歡迎的文學類書籍排行榜，前2名一模一樣分別是黃易的武俠小說《天地明環》、《日月當空》，在中市圖2本一整年被借閱4795次，預約也搶手。

台中人的閱讀口味喜歡「輕話題」養生、理財、旅遊是最熱門的借閱類別，中市圖非文學類借閱冠軍是《漢方LIFE家庭健康養生大百科》，被借出6323次；國資圖《觀念化學》是非文學冠軍。

比較特別的是，導演齊柏林去年在拍攝《看見台灣II》時不幸遇難，他出版的「我的心、我的眼、看見台灣：齊柏林空拍20年的堅持與深情」，重新進入國資圖前20名非文學排行榜。

今年比較特別的是，圖書館也觀察到數位時代的變化，國資圖電子書借閱量成長11％、中市圖成長42.66％，讀者的閱讀習慣逐漸改變。

國資圖閱覽諮詢科長許瓊惠表示，電子書借閱大躍進，數字會說話。105年度借閱近23萬冊、106年增加至27萬冊，電子書平台全國讀者接可使用，紙本書籍借閱到期，要親自歸還，但借閱電子書你忘了也沒關係，時間一到系統自動歸還，便利性差很多。

數位時代讓讀者更在意便利性，中市圖觀察到這個變化，開發App，讀者不用借書證，手機即能取代，增加便利性也提高閱讀熱忱；LINE官方帳號還有1對1即時服務，讀者提問即時回答，民眾最常發問是有無哺乳室、自修空間。

因應數位時代的挑戰，台中市立圖書館開發App，讀者手機就是借書證，方便性大幅提高...
因應數位時代的挑戰，台中市立圖書館開發App，讀者手機就是借書證，方便性大幅提高。記者喻文玟／攝影
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圖書館發現，台中有非常好的親子共讀習慣，電子書的借閱量攀升，有二分之一都是童書、...
圖書館發現，台中有非常好的親子共讀習慣，電子書的借閱量攀升，有二分之一都是童書、繪本。記者喻文玟／攝影
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數位時代，台中市民仍愛閱讀，國立公共資訊圖書館統計，去年借書量達1097萬冊，再...
數位時代，台中市民仍愛閱讀，國立公共資訊圖書館統計，去年借書量達1097萬冊，再創新高。圖／國立公共資訊圖書館提供
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因應數位時代的挑戰，台中市立圖書館開發App，讀者手機就是借書證，方便性大幅提高...
因應數位時代的挑戰，台中市立圖書館開發App，讀者手機就是借書證，方便性大幅提高。記者喻文玟／攝影
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圖書館電子書看見台灣
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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