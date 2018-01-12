大搜奇！沒出進士卻有進士匾 還是慈禧外公題字

2018-01-12 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣埔鹽鄉南勢埔公館百年古宅內有個進士匾，一直是個謎團，因為當地在清代沒有出進士，但為何會有個進士匾，最近文史工作者蔣敏全考證發現，這匾竟大有來頭，應是慈禧太后外公所題字，不過卻是個複製品，也為鄉野再添一傳奇。

蔣敏全說，關於這個進士匾流傳的版本眾說紛云，包括可能是給同治年間鹿港進士施葆修，也有說是光緒年間鹿港進士施之東，更有傳言是台南施家同宗施瓊芳、施士洁父子進士所獻，但根據他考證後發現這個複製的進士匾題字，應該是出自慈禧太后的外公惠顯題字給下屬進士知縣施化理。

進士匾左方寫著「福建承宣布政使司加十級記錄十次惠為」，蔣敏全說，也就是說題字者是姓惠的福建承宣布政使司，經查當時姓惠的承宣布政使司只有慈禧太后的外祖父惠顯，而他在道光29年﹝1849﹞累官至歸化副都統，那時慈禧太后尚未入宮選妃，還是一位14歲的少女。

南勢埔公館是開鑿八堡圳的施世榜所設的12個公館之一，在嘉慶道光年間因管理不善，將租館產權賣給錢江派同宗業主施繼善，租館就成為錢江施姓的財產至今。

再追溯淵源，這個牌匾應是大陸出身進士的施化理在道光6年﹝1826﹞擔任福建省永春州南平縣知縣時，蒞臨泉州錢江施姓宗祠謁祖之前，由其長官福建省承宣布政使司惠顯為其題字「進士」匾。

施化理宗族人士後來移居來台，也從大陸仿製進士匾懸掛於南勢勢埔公館，以宣揚祖先德澤。