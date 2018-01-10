強烈寒流護蔬果 農民對兒子都沒這麼好

2018-01-10 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



北斗鎮農農民王臨谷紮稻草座保護剛種下的絲瓜苗，他說，用稻草不僅防寒性佳，又可減少病蟲害。記者林宛諭／攝影 分享 facebook

寒流來襲，農作物嚴防寒害，彰化縣北斗鎮農會監事王臨谷紮稻草保護剛種下的絲瓜苗，他說，用稻草不僅防寒效果佳，又可減少病蟲害；台中農改場場長林學詩說，彰化地區葡萄進入發芽期最好能掛網防寒風，能有效避免新芽凍傷。

北斗鎮農會總幹事張桂連表示，北斗也是蔬菜產區，最近不少農民都種下瓜果、芹菜等幼苗，要特別加強防寒，有農民利用稻草防寒非常環保。

農民王臨谷說，一分地的絲瓜田他紮了上百座稻草堆保護絲瓜苗，稻草座防寒、防霜害、防風、防雨，雖然紮稻草比較費工，但稻草座比現今大家用的塑膠布更透氣，出太陽後，可避免悶溼，減少白粉病等病蟲害，就可減少使用農藥。

而且等菜苗高一點後，上方不必再遮擋時，稻草座可改成舖在農園一樣可以防寒、保護根部，還可以抑制雜草生長太快，王臨谷說，每次收割水稻時，他都會多留些稻草來用，現在一般農民用塑膠布，但一組塑膠布也要5元，效果也不見得比稻草座好，所以他還是愛用稻草座。

林學詩說，彰化地區的葡萄屬於高經濟作物，已進入發芽期更要注意防寒害，前年的寒流就曾讓彰化葡萄受災，建議農民若是種露天萄萄就要在有北風的地方加網防風，若在溫室應該就能有比較好的防護力。

台中農改場也提醒農民，水稻育苗階段的秧苗綠化應以覆蓋透明塑膠布或不織布來保溫；部分已插秧稻田，可利用維持積水3公分的放流灌溉進行保溫，以降低秧苗受寒害，蔬菜則應進行田間灌水及畦面覆蓋塑膠布、稻草等，以維持土壤溫度，或於菜園北面架設防風網，降低冷風吹襲。