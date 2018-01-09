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台中元宵小提燈恐不發 市民：小確幸沒了

2018-01-09 20:33中央社 台中9日電

台中市去年的雞年小提燈。本報資料照片
台中市去年的雞年小提燈。本報資料照片
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台中市政府因總預算案卡關，今年元宵節小提燈恐無法發放，家長們聞訊兩樣情，有家長覺得小確幸沒了，可預知孩子失望的表情，但有人打算自己動手做，還有民眾覺得根本無感。

台中市政府今天表示，因107年度總預算目前仍未於議會完成法定程序，觀旅局主辦中台灣元宵燈會活動尚無法與廠商簽約，小提燈也無法如期完成製作、送驗與發放作業，觀旅局恐須因此停止製作今年元宵的小提燈。

太平區育有3子的張太太表示，往年都會跟里長索取小提燈，但紙製的提燈只有1日效用，加上今年空污情況嚴重，不放心帶孩子到戶外提燈，市府不發小提燈，那就自己動手做也不錯。

沙鹿楊太太指出，市府發送的小提燈每年造型不同，家裡的小孩年年都在期待，動手組裝燈籠時，親子間感情還可增溫，也是孩子們在學校的話題之一，小提燈不發了，都可以預知到孩子失望的表情。

立委江啟臣表示，觀旅局燈會預算編列新台幣3800萬元，比去年還多出800萬元，議會最後決定刪除400萬元，市府還有3400萬元，但卻放話不做提燈，連燈會都可以亂來。

立委盧秀燕指出，議會監督市府預算乃天經地義，市府停發元宵小提燈，但台中市長林佳龍照樣拿薪水、照樣坐公務車，對市民朋友們很不公平。

台中市新聞局長卓冠廷表示，樂見民代關心市政，呼籲身負監督中央職權的兩位立委能多向中央爭取福利與監督國政，不要一手擋台中前瞻預算，又為一己私利，在地方政治操作市政議題。

燈會元宵節
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