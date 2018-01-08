沒路走就自己開 建商學長捐百萬勉勵學弟妹

2018-01-08 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣永靖高工校友會理事長、麗明營造董事長吳春山今天回母校捐出100萬元，希望協助推動校務、獎勵學弟妹，並以自身奮鬥經歷勉勵學弟妹，他說「沒傘的孩子跑得快，有時困頓反而是學習的機會」。

吳春山是永靖高工建築科66年畢業校友，老家在員林山區，他說，以前每逢颱風山上的路就斷，所以他從小就體認到「沒路走就得自己開路。」，在建築業從基層監工、企畫、銷售一路打拚，他創立麗明營造現在已擠身全台第二大營造廠，年營業額154億元。

今天除捐款母校，吳春山也代表校友會頒發獎金表揚全國工科技藝競賽得獎選手和指導老師，吳春山說，相較德國、日本等國家，培養出許多工匠人才，在台灣技職教育比較不受重視，但他要鼓勵學弟妹唯有學習專業技術，才不會被取代，技術人員永遠不必怕失業，許多人喜歡在可以吹冷氣、但只能領22K的薪水的服務業，但在建築業許多技術人員都月領6、7萬不是問題。

曾歷經金融危機和921地震，吳春山說，能夠挺過危機靠的是「別人對我的信任」，他提醒學弟妹凡事要多為別人設想，換位思考，自然會遇到貴人幫忙。

台中國家歌劇院工程也是麗明營造的代表作，吳春山說，其實工程期間還遇到包商捲款潛逃，丟下爛攤子，但麗明團隊突破萬難自行研發施作高難度的曲牆，獲得讚賞，這也是「專業度、意志力、與團隊合作的最佳展現。」