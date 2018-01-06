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推動客語沉浸式教學 大班幼兒獲認證

2018-01-06 18:21中央社 彰化縣6日電

彰化縣田尾鄉嘉年華幼兒園首創推出饒平腔客語沉浸式教學，大班32名幼兒都通過認證，今天以情境闖關遊戲展現教學成果。

饒平腔是客家語的一種，幼兒透過如好吃食物、認識植物等主題式教學，沉浸在日常生活情境學習客語溝通。客家委員會、彰化縣政府推動校園「客語沉浸式教學推動試辦專案計畫」，落實客語向下扎根。

田尾鄉嘉年華幼兒園以幼教老師搭配通過客語中高級師資，自民國106年8月起，每隔週五，園內5班、近百名幼兒透過主題教學認識客家文化，在日常生活情境學習客語溝通。

幼兒園今天以闖關活動呈現教學成果，小朋友敲鑼打鼓唱著饒平客語歌，情境充滿客家氣息，還有家長與幼兒大手牽小手，共同參與客語情境闖關拿禮物，校方也頒發幼幼客語闖通關認證、教師獎狀，恭喜32名大班幼兒通過認證，彰化縣長魏明谷出席肯定教學成果。

魏明谷說，感謝幼兒園用心辦理客語沉浸式教學，兒童學習速度快、能力強，透過情境學習客語，從幼兒階段開始扎根；縣政府積極推動客語教學，幾所學校已有客語課程，如溪州鄉成功國小西畔分校，現在全校師生都會說客家話。

幼兒園長魏惠君說，自己親自帶頭做起，通過客委會客語認證，並帶領園所老師共同進修，盼將最標準饒平腔客語教給小朋友。嘉年華幼兒園是全國首創且唯一實施饒平腔沉浸式教學的幼兒園，各界矚目。

客語幼兒園

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