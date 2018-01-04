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戴勝益勉東海學生：人人可以做餐飲翻轉未來

2018-01-04 17:17聯合報 記者喻文玟╱即時報導

王品集團創辦人戴勝益退休後開創「益品書屋」，今年第一場巡迴書展前進東海大學，400本餐飲書籍展出2周，他說「餐飲可以翻轉世界」，現在年輕人有高科技、餐飲可以創業，鼓勵人人做餐飲，翻轉貧困未來，這次書展到1月19日。

「餐飲」是益品書屋主要藏書的類別，目前在台北、台中已有兩間書屋。戴勝益說，他把書展主題定名為「餐飲翻轉孩子的未來」，嚴格一點說更是「餐飲翻轉貧困孩子的未來」。

戴勝益分享，餐飲業比高科技入行門檻低，高科技業創業至少要拿出5億元資金，餐飲業不同，29年前他離開家族企業自己創業，當年一毛錢都沒有，打拚出有1萬6千餘名員工的規模，2013到2015年是年輕人夢想企業第一名，餐飲業第1家店賺的錢可以開第2家，以此類推可以開出一片江山。

這次書展蒐集國、內外具技術與獨特外文書，特別挑選400本最具特色的精裝餐飲書籍，包括專業料理書《法式料理醬汁聖經sauces》、《法國藍帶廚房經典技巧》；餐飲美學眼光培養的《設計師的餐桌哲學》；葡萄酒相關知識的書籍等。涵蓋層面相當廣泛。

戴勝益說，29年前以餐飲創業，家人皆持反對意見，因當時餐飲環境不佳，也不受人尊敬，現在不一樣了，鼓勵學生多看書，從工具書、觀念書下手，「這些書而有人能成為另一個戴勝益」，但也提醒年輕人不要以為光閱讀就可以一步登天，必須很努力、不放棄經營，成功就會是你的。

「益品書屋」推出餐飲圖書巡迴展，400本專業餐飲書籍在東海大學圖書館展出，有專業...
「益品書屋」推出餐飲圖書巡迴展，400本專業餐飲書籍在東海大學圖書館展出，有專業料理、餐飲美學各式書籍。圖／東海大學提供
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益品書屋董事長戴勝益（左5）推出餐飲圖書巡迴展，400本專業餐飲書籍在東海大學圖...
益品書屋董事長戴勝益（左5）推出餐飲圖書巡迴展，400本專業餐飲書籍在東海大學圖書館展出，有專業料理、餐飲美學各式書籍，他說餐飲可以翻轉未來！圖／東海大學提供
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「益品書屋」推出餐飲圖書巡迴展，400本專業餐飲書籍在東海大學圖書館展出，有專業...
「益品書屋」推出餐飲圖書巡迴展，400本專業餐飲書籍在東海大學圖書館展出，有專業料理、餐飲美學各式書籍。圖／東海大學提供
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