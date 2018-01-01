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2018選舉年元旦開打 台中江盧聯手綠批作秀

2018-01-01 15:26聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

今天正式邁入選舉年，元旦升旗後就砲聲隆隆，國民黨兩位市長擬參選人盧秀燕江啟臣到場聲援市議會黨團。盧秀燕批林佳龍元旦就向在野黨宣戰，應該學學桃園鄭文燦府會溝通的態度；江啟臣則批林佳龍新年第一天就抹黑在野黨，沒有市長的高度與格局。民進黨團則回擊藍營不知反省，把議場當秀場！

台中市107年總預算未決，民進黨團批弱勢族群的福利預算沒著落，元旦開天窗，藍營簡直草菅人命，為選舉不顧弱勢福利。市長林佳龍受訪更表示，請藍營議員要有同理心。

國民黨團隨即開記者會，立委盧秀燕與江啟臣到場支援，盧秀燕指出根據預算法第5 4條，連續性計畫依法可延續，江啟臣也說，台灣是先進國家，法令有針對預算過不了的因應之道。

綠營反擊國民黨團是半桶水響叮噹，對法令一知半解，「騙市民、騙自己」，民進黨團反問，如果是因應民眾需求新增的107年度新編列預算，要如何比照106年辦理？

民進黨團呼籲「救救弱勢，高抬貴手」，不要再拿弱勢民眾的權益當作政治鬥爭的籌碼，也呼籲立委不要把立院擋預算的戲碼拿到台中市議會，「莫把議會當秀場！」

盧秀燕則指出，市長元旦就向藍營宣戰，不可思議。她說，市長不理會藍營監督，應該學學鄭文燦的府會相處之道。江啟臣也批林佳龍，身為市長新年第一天就急著抹黑在野黨，沒有市長的高度格局，他說，這樣今年的總預算怎麼過？

國民黨立委江啟臣與盧秀燕元旦聯手攻市長林佳龍，炮火猛烈。記者陳秋雲／攝影
國民黨立委江啟臣與盧秀燕元旦聯手攻市長林佳龍，炮火猛烈。記者陳秋雲／攝影
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江啟臣盧秀燕民進黨

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