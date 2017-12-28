彰化人齊聚台中火力發電廠 怒吼「還我乾淨空氣」

2017-12-28 12:43 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



「拒當二等公民！」「不要用肺發電！」台中市今天空氣品質不佳，全市測站有一半紅害，彰化縣和美鎮地區約2000名民眾，分乘50輛遊覽車今天上午10時在台中火力發電廠大門集結，發起「減燃煤反空汙還我藍天」，抗議台電台中發電廠以及中龍鋼鐵懸浮微粒排放量，造成和美地區看不到藍天，危害農作物生長，居民罹肺腺癌增加，要求台中火力發電廠降載、中龍鋼鐵改善，二單位都派代表接受陳情書。

台電公司表示，其中減燃煤部分臺中市政府已核定減煤達500萬噸，和美鎮已設置空品監測站於國立和美實驗學校屋頂上。台中發電廠已進行多項重大改善計劃，包括1-4機空汙改善計劃、5-10機氮氧化物改善計劃、興建棚式室內煤倉，台電會負起更大責任，加快腳步改善。

彰化縣和美鎮長阮厚爵與鎮代會、鎮農會、各里辦公室與各社區發展協會共同發起「杜絕空汙，還我藍天」陳情抗議，今天號召約2000居民，分乘50輛遊覽車，民眾分持白布條，高喊抗議，要求台電台中火力發電降載，若三個月沒有改善，將再次前來抗爭，和美鎮長阮厚爵分別向台電台中發電廠以及中龍鋼鐵遞交陳情書。

和美鎮長阮厚爵說，中火、中龍鋼鐵空汙，造成和美鎮民肺腺癌等呼吸道疾病激增，今天到台中火力發電廠，要求立即減少燃煤發電量，淘汰燃煤機組，改用天然氣發電機組，並增和美地區空氣品質監測站，提供即時監測資訊，一旦超標就要降載，否則抗爭到底。