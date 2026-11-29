台水公司辦理「兔坑加壓站高低壓電氣設備檢驗」作業，12月1日上午9時起至下午3時停水6小時，影響範圍涵蓋龜山區大同、福源及兔坑共3里逾5500戶，提醒民眾及早儲水備用。

桃園市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，台灣自來水公司第二區管理處為提升龜山區用水品質並強化供水穩定性，辦理「兔坑加壓站高低壓電氣設備檢驗」作業，將於12月1日上午9時起至下午3時止停水6小時進行施工，經發局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

經發局說，受作業影響用戶超過5500戶，停水區域包含龜山區大同里、福源里及兔坑里內的大同路、明德路、德明路、明成街、綠野一街至綠野三街、湖山街與海萍路，以上路段均含周邊巷弄。呼籲民眾提早於停水前6小時完成儲水。

台水公司表示，12月1日下午3時起將陸續恢復供水，但部分地勢較高或管線末端的供水弱勢地區，復水初期可能仍有水壓不穩的現象。民眾若在恢復供水後仍遇缺水情形，可隨時撥打台水24小時免付費服務專線1910，或向當地里長及市府經發局反映處理；最新停復水動態也可至台灣自來水公司停水公告查詢系統網站查詢。