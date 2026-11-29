民進黨籍竹北市長當選人曾聖凱今天展開謝票行程，學者分析，曾聖凱以延續鄭朝方施政成果、建築專業及跨黨派合作為訴求，加上藍白合作破局，成為勝選因素之一。

新竹縣竹北市長選戰，國民黨吳旭智、民眾黨邱臣遠、民進黨曾聖凱參選，選戰形成藍白綠三方競逐，選舉結果由曾聖凱當選。

曾聖凱今天展開謝票行程表示，未來將與各級民意代表建立溝通合作關係，尊重議會監督、廣納跨黨派意見，共同推動市政建設。

吳旭智前往市場等地向攤商及民眾表達感謝，並表示選後再次走進熟悉的市場，有攤商鼓勵他「永不放棄」，讓他深受感動，感謝民眾一路支持與關心，祝福竹北未來持續發展。

邱臣遠今天到地方市場謝票，並搭乘宣傳車沿街致謝，全程透過網路直播；他說，雖然選舉失利，但感謝市民一路支持，未來將秉持服務初心，持續關心竹北發展。

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰告訴中央社記者，國民黨提名連任2屆新竹縣議員的吳旭智，民眾黨則推出前新竹市副市長邱臣遠，雙方協調未果，各自投入選戰，形成三方競爭局面，導致藍白未能整合，且非綠票源分散，有利民進黨在三方競逐中取得相對多數支持。

杜聖聰說，曾聖凱延續新竹縣長當選人鄭朝方擔任竹北市長任內施政成果，獲得民眾認同，並結合建築專業提出交通、公共設施及東西區均衡發展政見，成功承接鄭朝方支持基礎，成為勝選關鍵之一。

地方人士表示，曾聖凱當選後，如何延續既有建設、改善交通及公共設施，並兼顧東西區均衡發展，將是未來市政治理的重要考驗。