苗栗頭份市長、竹南鎮長選舉，由泛綠色彩的曾玟學、葉忠倫分別獲勝。外界認為，泛藍選戰策略失能，苗北雙城近年快速發展下選民結構改變，顯示傳統地方派系光環正逐漸式微。

頭份、竹南2處行政區是縣內18鄉鎮市中，人口數一數二，合計占全縣逾35%。昨晚選舉開票結果，曾與民進黨合作參選2024山線立委的無黨籍曾玟學，險勝國民黨對手徐功凡；時代力量出身的葉忠倫也改以無黨籍參選，並與民進黨合作拉抬，成功擊敗無黨籍現任代表會主席何秀綿。

曾玟學連任兩屆縣議員，2022年更在第5選區（頭份、南庄、三灣）橫掃1萬多票，以全縣最高票當選議員。2023年他與民進黨合作參選苗栗山線立委，雖抱憾落敗，卻在頭份市票數贏過對手國民黨邱鎮軍，展現他在頭份深耕經營多年的實力。

長期觀察苗栗政治、曾任地方選舉幕僚的賴秋祺表示，頭份市是全縣人口最多、經濟發展最快的行政區，近年受惠於竹科產業外溢效應，吸引大量科技新貴與年輕家庭移居。這群新興選民對傳統人情網絡依賴度低、自主性高，更重視市政建設與居住品質。

曾玟學擅長透過社群媒體與年輕族群互動，成功將人口紅利轉化為實質選票；選戰期間積極走入社區與長輩溝通，將過去兩屆縣議員的問政口碑延續至市長選舉。

賴秋祺分析，在政黨光譜的競合上，頭份市不偏任何政黨的中間選民比例高達3成以上，曾玟學以無黨籍「零包袱」定位參選，有效吸納中間及游離選票，成為勝選的一大關鍵。

至於落敗的國民黨徐功凡，雖與前縣長徐耀昌系統淵源深厚，其父徐沐蘭更長期擔任徐耀昌秘書，但在選戰關鍵時刻，徐耀昌並未展現全面力挺，甚至默認與曾玟學同框合影的畫面流出，在地方引發諸多聯想，某種程度削弱地方系統的向心力。

至於同樣由議員轉戰鄉鎮首長的葉忠倫，出身科技業，憑藉陽光、清新的從政形象，在年輕世代族群獲得高度好感，加上所提交通、生活政見切中在地需求，成功凝聚中間選民支持，在對手陷入司法風暴期間，葉忠倫與競選團隊保持穩健步調按部就班拜票，一路穩紮穩打。

反觀原本在地方基層實力雄厚、選前十分被看好的何秀綿，在選戰關鍵期因涉嫌茶葉禮盒賄選案遭羈押，重創選情。何秀綿遭收押後，雖由女兒連紫昕代母出征打選戰，但「主將缺席」導致後期競選步調、策略顯得混亂，選民只能逐漸觀望甚至脫隊。

賴秋祺認為，竹南、頭份選戰，泛藍陣營雖有現任縣長鍾東錦站台力挺，但縣長選票未能完全轉嫁到鄉鎮市長候選人身上，選民在面對切身相關的市政治理上，更傾向獨立檢視候選人的個人特質與政見可行性。

賴秋祺說，隨著苗北地區都會化程度提高，外來人口稀釋傳統農會、宗親等地方派系的動員約束力，此次選舉結果，反映出傳統選戰模式的結構性困境，如何精準對接新興移居人口需求、展現跨黨派吸票能力與扎實問政實績，是未來政治人物的重要課題。（編輯：李淑華）