桃園市里長選舉結果昨天出爐，中壢區三民里、大園區和平里卻出現候選人得票數完全相同的情況，其中三民里2名候選人各獲706票，和平里2名候選人則各獲572票，至今仍未確定當選人。桃園市選委會今公告，依公職人員選舉罷免法規定，候選人得票數相同時以抽籤決定當選人，將由中壢、大園區公所於明天上午辦理抽籤作業。

桃園市本屆里長選舉共有529個里、940名候選人登記參選，其中228個里為同額競選。昨天各地陸續完成開票作業，不過中壢區三民里及大園區和平里均出現2名候選人得票數相同的情況，須依相關法定程序決定當選人。

選委會表示，中壢區三民里里長選舉開票結果，1號候選人葉瀚婷、2號候選人邱威霖均獲706票；大園區和平里里長選舉開票結果，1號候選人劉鈺貞、2號候選人許朝童均獲572票，依據公職人員選舉罷免法第67條第1項規定，公職人員選舉候選人得票數相同時，以抽籤決定。

選委會表示，依相關法令及選務工作程序表規定，中壢及大園區公所（選務作業中心）將於今天上午指派專人，將抽籤通知送達得票數相同的候選人簽收，並於明天上午分別辦理抽籤作業，屆時2個里的里長當選人將正式揭曉。