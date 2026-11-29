2026九合一大選落幕，各地陸續公布開票結果，其中桃園市大園區和平里里長選舉竟出現兩名候選人得票數完全相同的情況，雙方皆獲得572票，得票率均為50%。有網友在Threads分享開票結果，發文好奇詢問「同燈同分，這怎麼辦？猜拳嗎？」貼文吸引超過51萬次瀏覽，不少網友更因該里名為「和平里」，開玩笑建議兩人各當兩年里長。

根據開票結果，桃園市大園區和平里里長應選名額為1人，此次共有兩名無黨籍候選人參選，分別為1號劉鈺貞及2號許朝章。當地兩個投開票所皆已完成開票，兩人最終各獲得572票，合計1144張有效票，雙方得票數完全相同，無法單憑票數分出勝負。

貼文曝光後，不少網友發揮創意，紛紛留言表示「都叫和平里了，來，一個人當兩年，不然一個里兩個里長好了」、「一個做早上、一個做晚上，日夜輪班24H不打烊」、「投一張票有兩個里長服務，賺到了」。還有人開玩笑提議透過猜拳、電玩單挑或戰鬥陀螺決定勝負，原PO也幽默回應，若兩人輪流擔任里長，薪水又該如何計算。

也有不少網友認真解答，指出過去就曾發生里長候選人得票數相同的情況，最終是透過抽籤決定當選人，留言表示「以前在區公所看過里長抽籤」、「之前我們里也有過同票」、「所以每一票真的很重要」。

事實上，依據中選會主管的《公職人員選舉罷免法》第67條第1項規定，公職人員選舉除另有規定外，按照各選舉區應選出的名額，以候選人得票較多者為當選人，若票數完全相同，則以抽籤決定。因此，和平里兩名候選人若經確認得票數相同，依法將由選務機關辦理抽籤，決定最終當選人，而非重新舉辦投票，更不會由兩人平分任期。