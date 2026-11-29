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觀霧國家森林遊樂區大鹿林道將換「新衣」 林保署請用路人配合交管
林業及自然保育署新竹分署為改善觀霧國家森林遊樂區園內道路及大鹿林道沿線路況，將從12月2日起由觀霧山莊往下辦理柏油路面刨鋪作業。作業時間自12月2日至18日，每日上午8時至下午5時依序辦理大鹿林道26公里至27.5公里、19至20公里、14.5公里及6.5公里等路段柏油路面更新（周六、周日不施工），屆時該路段將採每整點放行10分鐘方式實施交管作業，逢雨天不施工，並視現場車輛等候情形或緊急救難等事件機動放行。
新竹分署指出，為維護大鹿林道良好且安全的路況、提高行車品質，將逐步進行林道路面及避車空間改善工程，實施交通管制作業，請用路人耐心等候並請配合交管人員的指揮，造成不便敬請見諒。
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