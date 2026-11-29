無黨籍苗栗縣頭份市長候選人曾玟學昨天11月28日晚間以205票微小差距險勝，開票過程與對手票數僅有微小差距且拉鋸不斷，讓支持者看看得驚心動魄，昨晚近9點曾玟學確認已勝選後抵達競選總部向聚集的支持者致謝，同時透露有來自國外的「外賓」要到場，引起群眾歡呼，曾玟學的女友前立委賴品妤隨後來到現場，情緒激動地與曾玟學相擁。

曾玟學參選頭份市長，昨晚投開票過程將近5小時，到接近晚間9點才有結果，曾玟學到現場後，支持者歡欣鼓舞，頻頻高喊「我們的市長曾玟學、頭份的市長曾玟學」，稍後民進黨苗栗縣長候選人陳品安也到場祝賀，雖然自己敗選，但她仍開心地恭賀曾玟學。

陳品安說，頭份市長選舉開票讓她看得「心驚膽跳」，最終大家堅持的正向及政見說服了市民，讓頭份市選出了對的市長，她自己的選舉雖然輸了一點點，但絕不會因此放棄苗栗、不會放棄大家所愛的這塊地方。

賴品妤隨後也到場，與曾玟學相擁，群眾喝采聲不斷，為「品學兼優」的兩人歡呼。賴品妤感謝支持者，表示自己目前雖在國外求學，但曾玟學的努力她一直看在眼裡，曾玟學真的很努力，未來定會為頭份帶來新的服務。