聽新聞
0:00 / 0:00
曾聖凱宣布當選竹北市長 盼改善交通育兒延續發展
新竹縣竹北市長選舉由民進黨候選人曾聖凱、國民黨候選人吳旭智、民眾黨候選人邱臣遠3人角逐，曾聖凱今天宣布勝選表示，將優先改善交通、育兒等需求，延續竹北發展。
曾聖凱發表勝選感言表示，感謝市民支持，未來都將傾聽各方意見，他感謝現任市長鄭朝方奠定施政基礎，也向對手吳旭智、邱臣遠表達敬意，將參考2人政見，推動跨黨派合作。
曾聖凱說，未來將結合建築與都市設計專業，優先推動交通改善、育兒與長者照顧，以及公園、公共空間建設，並定期向市民報告施政進度、接受監督。
吳旭智發表敗選感言說，坦然接受選舉結果，並為未能達成支持者期待致歉，他感謝市民、志工及競選團隊一路相挺，將虛心檢討選戰不足。
吳旭智表示，過去8年投入地方服務，感謝市民給予信任與機會，未來也祝福竹北持續進步，並向所有支持者表達感謝。
邱臣遠發表敗選感言表示，坦然接受選舉結果，並為敗選承擔責任，在參選半年多走遍竹北31里，雖未能勝選，但感謝支持者一路相挺，未來仍將持續關心地方發展。
邱臣遠說，民眾黨在新竹縣、市議會均成立黨團，達成選前設定的部分目標，顯示地方組織逐步扎根，選舉有輸贏，未來無論身處何種位置，都將持續為地方付出。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。