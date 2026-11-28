新竹縣竹北市長選舉由民進黨候選人曾聖凱、國民黨候選人吳旭智、民眾黨候選人邱臣遠3人角逐，曾聖凱今天宣布勝選表示，將優先改善交通、育兒等需求，延續竹北發展。

曾聖凱發表勝選感言表示，感謝市民支持，未來都將傾聽各方意見，他感謝現任市長鄭朝方奠定施政基礎，也向對手吳旭智、邱臣遠表達敬意，將參考2人政見，推動跨黨派合作。

曾聖凱說，未來將結合建築與都市設計專業，優先推動交通改善、育兒與長者照顧，以及公園、公共空間建設，並定期向市民報告施政進度、接受監督。

吳旭智發表敗選感言說，坦然接受選舉結果，並為未能達成支持者期待致歉，他感謝市民、志工及競選團隊一路相挺，將虛心檢討選戰不足。

吳旭智表示，過去8年投入地方服務，感謝市民給予信任與機會，未來也祝福竹北持續進步，並向所有支持者表達感謝。

邱臣遠發表敗選感言表示，坦然接受選舉結果，並為敗選承擔責任，在參選半年多走遍竹北31里，雖未能勝選，但感謝支持者一路相挺，未來仍將持續關心地方發展。

邱臣遠說，民眾黨在新竹縣、市議會均成立黨團，達成選前設定的部分目標，顯示地方組織逐步扎根，選舉有輸贏，未來無論身處何種位置，都將持續為地方付出。