新竹縣竹北市長選舉結果出爐，民進黨候選人曾聖凱在藍綠白三方競逐中勝出，國民黨候選人吳旭智今晚發表敗選感言時坦然面對選舉結果，也恭喜曾聖凱當選。他向支持者致歉，「這次沒能完成大家的期待，讓大家失望了，旭智要說一聲對不起。」

吳旭智表示，回想這段日子，有許多人為他奔走、向親友拜託，陪伴他一路努力到最後，心中除了滿滿的感謝，也有許多不捨。這一路走來，因為有鄉親及團隊夥伴的陪伴，讓他從來不曾感到孤單。

吳旭智也感謝每位將選票投給他的竹北市民，選戰期間，無論是街頭上的揮手、市場裡的一聲加油，或是鄉親對他說「我們全家都支持你」，這些支持與鼓勵，他都放在心裡。

吳旭智說，感謝所有志工與團隊夥伴，將自己的時間留給他，從清晨忙到深夜，即使累了仍互相照應，把事情一件件做好，「您們是我心裡第一名的團隊，真的辛苦了」。這段選舉過程中，也有許多值得他反省與學習的地方，未來將好好沉澱、虛心檢討。

吳旭智回顧過去8年服務鄉親的點滴，感謝市民讓他走進大家的生活，有機會為鄉親分擔難題，也能一起分享事情有了進展的喜悅。他說，能夠為大家服務，是他的福氣，能有大家一路相伴，始終心懷感謝。

吳旭智最後感謝市民一路以來的信任與陪伴，並向支持者致上深深的謝意，也祝福曾聖凱當選後，竹北能夠愈來愈好。