民眾黨將竹北市長選戰視為地方扎根的關鍵一役，創黨主席柯文哲頻頻深入竹北輔選，最終仍未能將個人政治光環轉化為邱臣遠的勝選動能。不過民眾黨在新竹市、縣議會分別拿下5席、4席，雙雙達成組成黨團的目標 對民眾黨而言，失去一隻「母雞」，卻養出一群「小雞」，這場選戰未必全然是輸局。

竹北是柯文哲2024年總統大選得票率最高的鄉鎮市區之一，當時民眾黨政黨票得票率達3成2，躍居竹北第一大黨，也讓白營對插旗竹北寄予厚望。然而，總統大選的高得票率，並不等同於地方政治實力，選民對柯文哲的認同，未必能全數轉移至民眾黨候選人身上。

竹北藍白合破局，某種程度也讓民眾黨提前接受獨立作戰的考驗。即便選前之夜柯文哲、黃國昌雙主席齊聚竹北催票，仍未能助邱臣遠突圍，顯示白營雖有空戰聲量，面對藍綠長年累積的地方人脈、組織及動員能力，仍有一段差距。這也是民眾黨從全國性政黨走向地方治理，難以迴避的課題。

不過民眾黨此次在新竹市議員選舉拿下宋品瑩、李國璋、李玫、蔡文盛及葉國文5席，新竹縣則拿下游雅婷、林碩彥、徐勝凌及鍾心渝4席，另有6席鄉鎮市民代表及1席里長，顯示白營支持度已逐步轉化為基層政治實力。

邱臣遠雖未完成黃國昌交付的竹北市長勝選目標，卻完成新竹縣、市議會成立黨團的另外2項任務。

過去民眾黨最大的政治資產是柯文哲，最大的隱憂也是過度依賴柯文哲。如今竹竹議會雙雙取得組成黨團的門票，白營有了累積地方政治實力的機會，但議會席次只是起點，能否透過問政、選民服務及組織經營，讓選民從「認同柯文哲」走向「認同民眾黨」，才是政黨能否長久生存的關鍵。

竹北這一役，民眾黨沒有攻下城池，卻也沒有失去立足之地。距離2028年大選還有一年多，白營能否將議會席次轉化為地方根基，才是真正決定民眾黨站穩腳跟或走向泡沫化的下一場考驗。

民眾黨雖未能攻下竹北市長寶座，但在新竹縣、市議會分別拿下4席、5席，雙雙達成組成黨團的目標，為白營地方扎根及2028年大選奠定基礎。聯合報系資料照