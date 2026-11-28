藍、綠激戰區苗栗市長選舉，國民黨競選連任余文忠競選總部統計結果，小贏對手民進黨林月琴，晚間8點半自行宣布當選，余文忠說，每一張選票，對文忠來說，都是最沉重的託付，也是最溫暖的鼓勵，這場勝利不是終點，而是責任的開始。

苗栗市長選舉開票一路拉踞，余文忠競總統計，余得票1萬8701票，林得票1萬6264票，余文忠晚上在臉書PO文，自行宣布連任成功，他說，選舉的激情過後，藍綠只有一天，從明天開始，大家都是為了苗栗好而打拚的「苗栗隊」。面對這份得來不易的信任，未來4年，他會以更謙虛、更誠懇的態度，走遍苗栗市的每一個角落，用心傾聽每一位市民的心聲與期待。

同時，市政的推動需要府會同心，未來公所也會與市民代表會保持最暢通、最良善的互動，把代表反映的民意當作施政的重要參考，以代表的建議為建議，只要在市公所經費許可的範圍內，公所一定全力以赴、劍及履及，把每一分錢都花在刀口上，讓苗栗的建設更進步、鄉親的生活更幸福。